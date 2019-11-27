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非常上訴翻案成功 擁恆墓園創辦人陳振豐無罪

2019-11-27 16:20聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

國統集團總裁、基隆擁恆墓園創辦人陳振豐，被控為興建墓園借用靈泉禪寺土地卻拒不返還；法院依竊佔罪判他4年徒刑定讞，但前檢察總長顏大和認為判決違背法令，提起非常上訴。最高法院認定確定判決有訴外裁判之嫌，發回高院更審；高院今改判陳無罪，高意建設開發公司、國統開發公司財產不予沒收確定。

靈泉禪寺1995年間與陳振豐簽立切結書，約定土地供作陳的墓園通行之用，檢方起訴事實為，陳2007年間雇工在土地上整地填土、設警衛亭，但法院確定判決卻認定陳是2005年8月20日在土地施作擋土牆等永久性的水土保持措施。竊佔罪為「即成犯」，不具有持續性，只要有犯罪，犯行就已完畢，之後為狀態繼續。最高法院認為，起訴事實與判決認定事實的時間、犯罪態樣不同，原確定判決有訴外裁判、已受請求事項未予裁判的違法。

另外，確定判決認定高意、國統開發公司的不法所得包含土地增值1億多元、使用墓園營業利益1千多萬元、收容棄土營業利益1千8百多萬元、相當於租金不當得利1百萬多元，但計算均以靈泉禪寺陳報資料為主，國統和高意對此都有爭執。

高院表示，本件起訴書犯罪事實稱「被告自『2007年間』起，擅自僱用工人『開挖整地、填土、鋪設人行道鋪面、柏油路面、種植草皮及興建圍牆、警衛亭等工作物、設施』，占用上開土地，供『擁恆藝術園區』墓園使用。」，應就此犯罪事實審理。

而原判決認陳振豐是2005年8月20日完成擋土牆、橋樑結構等永久性水土保持設施之時，為竊佔的犯罪時點，與起訴的認定迥異。高院認為基隆地檢署檢察官2010年11月17日到場勘查，地政事務所也複丈測量，確認土地有鋪設人行道、柏油路面、種植草皮和興建圍牆、警衛亭、停車場、停車位鋪面等工作物和設施。

不過，高院更審認為陳振豐、高意與國統公司是經靈泉禪寺間同意，這部分有1995、2003年簽立的切結書和2005年、2007年簽的協議書等文件可證，陳主觀上「無竊佔犯意」，且調查局鑑定印文，確認非偽造。靈泉禪寺本月11日和陳達成民事和解，由陳向禪寺承租土地、另無償贈與禪寺其他土地，從和解條件來看，也無竊佔故意。由此種種，高院認為檢察官所提的證據無法說服合議庭，因此改判陳無罪。

國統集團總裁、基隆擁恆墓園創辦人陳振豐，被控為興建墓園借用靈泉禪寺土地卻拒不返還...
國統集團總裁、基隆擁恆墓園創辦人陳振豐，被控為興建墓園借用靈泉禪寺土地卻拒不返還；法院依竊佔罪判他4年徒刑定讞。前檢察總長顏大和提非常上訴，最高法院發回高院更審，高院今改判陳無罪。記者王宏舜／攝影
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