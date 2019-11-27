非常上訴翻案成功 擁恆墓園創辦人陳振豐無罪

2019-11-27 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



國統集團總裁、基隆擁恆墓園創辦人陳振豐，被控為興建墓園借用靈泉禪寺土地卻拒不返還；法院依竊佔罪判他4年徒刑定讞，但前檢察總長顏大和認為判決違背法令，提起非常上訴。最高法院認定確定判決有訴外裁判之嫌，發回高院更審；高院今改判陳無罪，高意建設開發公司、國統開發公司財產不予沒收確定。

靈泉禪寺1995年間與陳振豐簽立切結書，約定土地供作陳的墓園通行之用，檢方起訴事實為，陳2007年間雇工在土地上整地填土、設警衛亭，但法院確定判決卻認定陳是2005年8月20日在土地施作擋土牆等永久性的水土保持措施。竊佔罪為「即成犯」，不具有持續性，只要有犯罪，犯行就已完畢，之後為狀態繼續。最高法院認為，起訴事實與判決認定事實的時間、犯罪態樣不同，原確定判決有訴外裁判、已受請求事項未予裁判的違法。

另外，確定判決認定高意、國統開發公司的不法所得包含土地增值1億多元、使用墓園營業利益1千多萬元、收容棄土營業利益1千8百多萬元、相當於租金不當得利1百萬多元，但計算均以靈泉禪寺陳報資料為主，國統和高意對此都有爭執。

高院表示，本件起訴書犯罪事實稱「被告自『2007年間』起，擅自僱用工人『開挖整地、填土、鋪設人行道鋪面、柏油路面、種植草皮及興建圍牆、警衛亭等工作物、設施』，占用上開土地，供『擁恆藝術園區』墓園使用。」，應就此犯罪事實審理。

而原判決認陳振豐是2005年8月20日完成擋土牆、橋樑結構等永久性水土保持設施之時，為竊佔的犯罪時點，與起訴的認定迥異。高院認為基隆地檢署檢察官2010年11月17日到場勘查，地政事務所也複丈測量，確認土地有鋪設人行道、柏油路面、種植草皮和興建圍牆、警衛亭、停車場、停車位鋪面等工作物和設施。