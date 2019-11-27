你逼車、他踢車 台2線汽機車行車糾紛追逐24公里互告

2019-11-27 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



陳姓男子在新北市萬里區台2線騎機車，認為謝姓男子開車涉嫌惡意逼車，抬腳涉嫌踹凹謝的車門鈑金，雙方在台2線追逐24公里才報警。謝告陳踢車涉嫌毀損，後來撤告；陳告謝攔車涉嫌妨害自由，檢方認為謝攔車是要陳停車商談賠償事宜，犯罪嫌疑不足，兩案均不起訴。

新北金山警分局調查，謝姓男子開車與陳姓機車騎士在萬里區台2線瑪鋉路，往淡水方向發生行車糾紛。謝對陳惡意逼車，讓陳無法正常行駛，妨害陳騎車權利。陳用右腳踢謝車左後車門，造成車門鈑金凹陷。

謝車被踢後，坐在車內的謝的兒子下車，作勢攻擊陳男，陳急忙騎車逃離現場。謝與兒子開車在後方追趕24公里，在金山區跳石公車亭路口攔在陳車前方，並倒車欲衝撞機車，陳緊急閃避並迴轉到對向車道，才沒被撞上。

警方獲報到場處理，陳控告謝涉犯強制罪及嚇危害安全罪，謝則控制陳毀損罪，警方偵詢後將全案移送基隆地檢署偵辦。

檢察官偵訊時，陳稱在瑪鋉路騎車時，謝突然開車從右側靠近，下意識用腳去阻擋，也有踢他的左後輪胎。機車被攔下來後，謝的兒子下車舉手握拳，他先往左繞騎到不遠處路邊，本想打電話報警，但見謝車追來，急忙騎走，後來被追了24公里，在跳石公車亭路口遇紅燈被追上，謝把車停在機車前，再倒車想撞他。

檢方認為，謝第一次在瑪鋉路阻攔陳的機車時，陳尚能繞騎到前方路邊；第二次在跳石公車亭路口阻攔陳的機車時，陳也能迴轉離開，顯見謝兩次攔車行為，目的在要求陳停車商談毀損車門事宜，且只造成輕微影響，此種強制行為尚不具社會倫理可非難性，犯罪嫌疑不足，偵結不起訴。