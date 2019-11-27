情侶領養法國鬥牛犬給媽媽照顧 原飼主怒告詐欺要不回

2019-11-27 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



彭姓男子和日籍女友今年領養一隻生病的法國鬥牛犬，並與原飼主吳姓男子達成協議，親自照顧並定期回報病況，但吳發現情侶柏愛犬丟給住在花蓮的媽媽照顧，怒到侵占、詐欺罪，要求歸還愛犬。

不起訴書指出，今年吳男在臉書發表文章，徵求法國鬥牛犬「小胖子」領養人，情侶看到文章，和吳男相約在3月24日晚上在北市大同區的超商前領養小胖子，但事後吳男發現，情侶把小胖子交給彭母照顧，又拒絕返還，覺得被詐騙提告。

彭男辯稱，當初領養時，完全沒有協議多久回報1次近況，說會照顧小胖子是指「家人一起照顧」，北上後把小胖子留在花蓮由母親照顧，小胖子疾病都醫治好了，近況很好。

彭的女友野宮聲稱，領養3天後，曾傳訊息跟吳男的女友說，「要將小胖子教給母親飼養」、「如果不方便照顧小胖子，會由家人代為照顧」，因此今年6月畢業後，就和彭男一起北上工作。

檢察官指出，吳男要求情侶回報愛犬近況和疾病，但交付愛犬是移轉所有權，情侶取得犬隻所有權後，主觀上是所有權人，因此不歸還小胖子，不構成侵占罪。另，關於協議親自照顧、定情回報近況，吳男則未提出相關事證。