不忍女兒遲緩終身被照顧 父活活悶死她獲輕判3年2月

2019-11-27 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／即時報導



桃園黃姓男子自稱擔心11月大的女兒缺血性腦病變發，扶養困難加上照顧壓力，更不忍她長大後恐因發展遲緩一輩子都需人照顧，去年2月7日拿塑膠袋將她活活悶死，並向警方自首「我把女兒殺了」被檢方依家暴殺人罪起訴；桃園地院今家暴殺人罪判處黃男有期徒刑3年2月，褫奪公權2年。

檢方起訴指出，黃男（44歲）無業，女兒因缺血性腦病變發展遲緩終身人照顧，黃長期全職照料但因經濟困窘、身心俱疲，不忍小孩受發展遲緩之苦，也考量和妻子終老後，女兒恐無人照顧，當天下午3點多拿枕頭、塑膠袋悶住她口鼻，再手捏鼻子、摀住嘴巴導致窒息。

10幾分鐘後，黃確認女兒已經沒有呼吸就打電話報警叫救護車，警方當時一接起電話，黃隨即自首說「我把女兒殺死了」，警方到場見黃臉色凝重站在屋內，發現躺在床上的女嬰一動也不動，緊急送醫搶救雖一度恢復心跳，在加護病房住院3天候仍不幸死亡。

訊時黃供稱，不忍心女兒長大就學、就業都可能會遇到很多困難，加上照顧疲累不堪，更害怕將來自己身故，沒有人可以代為照顧她，所以才痛下殺手；法醫解剖發現，女嬰頭部有大片血腫、肺泡不均勻塌陷，研判顏面遭外力施加，且塑膠袋上也採到黃的指紋、女嬰DNA。