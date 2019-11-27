親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

沈富雄最新預測：蔡英文勝韓國瑜200萬票 綠立委過半

無尾熊Lewis之死：澳洲極端野火加速的滅絕危機？

披維新黨戰袍參選仍和時代力量打官司 高潞痛哭訴苦衷

2019-11-27 13:44聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

前不分區立委高潞・以用被時代力量開除黨籍，不服提確認黨籍存在訴訟，她21日接受台灣維新黨推薦登記參選平地原住民立委，但未對時代力量撤告。台北地方法院今天開庭，高潞表示目前是台灣維新黨黨員，但在訴訟期間她仍擁有時代力量黨籍，她庭上忍不住哽咽痛哭，批時代力量為政治利益剷除異己。法官諭知辯論終結，12月18日上午11點宣判。

媒體提問若官司勝訴，是否會選擇重回時代力量，又或留在台灣維新黨，高潞庭前指出，若訴訟勝訴，確認她時代力量黨籍存在，她相信台灣維新黨有彈性會尊重她的決定，而她會以原住民權益為優先，做出最好的選擇，她也不排除重回時代力量。

問及已經決定披台灣維新黨戰袍參選又堅持提告的原因，高潞庭後回應，她認為訴訟是在確認時代力量做出開除處分的程序問題，及背後所帶有的政治問題，她要確認時代力量當時開除她是無效的，「要確認當時我是有黨員身分的」。

她說，她加入台灣維新黨，不影響訴訟的爭議，她覺得時代力量標榜的進步價值和程序正義，必須從黨內內部自治和民主去做到，而不是為了政治利益去剷除異己，去開除一個黨員和不分區立委。

法院開庭時，高潞指出，她被台灣維新黨推薦參選平地原住民，目前也是台灣維新黨黨員；她很早就開始準備參選區域立委，但時代力量卻剝奪她的參政權，她在立委登記最後2天才決定代表台灣維新黨參選，若時代力量就此認爲她已經沒有確認利益，對她是二度傷害；法官問及她是否認為訴訟期間仍是時代力量黨員，她和委任律師均答「是，仍是黨員」。

高潞庭上情緒激動，發言到一半哽咽痛哭，表示她當立委3年，比時代力量其他立委都關心原住民、新住民權益，她提出的公民電廠能源轉型政策，在歐洲也是重要的議題，她助理所屬的社團申請補助，也是為了原住民利益，但時代力量卻以助理爭議否認她在政策上的貢獻，她無法接受。

高潞邊哭邊說，她的家族出了很多位頭目，也是以美德、無私來得到地方愛戴，她昨天回到部落，還聽到謠言說「我被抓去關」，時代力量應該負起調查責任，而不是在短短48小時內就開除她。

時代力量委任律師指出，無論是時代力量、台灣維新黨都禁止雙重黨籍，如今高潞已經是台灣維新黨黨員，就本案訴訟已經不存在確認利益，況且她曾和高潞委任律師通電話，對方也告知她會撤告，不知如今為何又堅持提訴訟。

高潞委任律師則說，高潞代表台灣維新黨參選，不影響本案訴訟，沒有撤告或是減縮訴之聲明的必要，就憲政體制、民事訴訟法至來看，高潞仍有請求確認黨籍的權利，高潞是否仍保有時代力量黨員身分，時代力量開除黨籍的處分是否違背比例原則等，仍是訴訟審判爭點。

高潞・以用日前披台灣維新黨戰袍登記參選區域立委。本報資料照片
高潞・以用日前披台灣維新黨戰袍登記參選區域立委。本報資料照片
分享
時代力量前立委高潞・以用今天到台北地方法院開庭。記者林孟潔／攝影
時代力量前立委高潞・以用今天到台北地方法院開庭。記者林孟潔／攝影
分享
高潞・以用批時代力量為了政治利益剷除異己。記者林孟潔／攝影
高潞・以用批時代力量為了政治利益剷除異己。記者林孟潔／攝影
分享

時代力量高潞新黨

相關新聞

李佳芬出售豪宅未申報 法院判連補帶罰近120萬元確定

2019-11-27 13:26

豪宅詐賭風波 徐乃麟挨告獲不起訴

2019-11-27 12:07

攙廉價咖啡豆 西雅圖老總300萬交保 繳回1千萬不法所得

2019-11-26 23:48

涉違證交法 LED先驅判刑14年

2019-11-26 23:58

牛糞臭味超標 牧場判賠鄰居20萬

2019-11-27 00:04

逾期奶精 流入早餐、飲料店

2019-11-26 23:54

司法院長提裁判品質 法官：你確定判決有人看？

2019-11-27 11:12

不忍女兒遲緩終身被照顧 父活活悶死她獲輕判3年2月

2019-11-27 14:28

學生不是受刑人！少輔院改制矯正學校的建議

2019-11-27 14:19

情敵相見分外眼紅 現任持刀砍傷女前男友

2019-11-27 13:20

批私菸案「大咖就蔡英文啊」 PTT鄉民遭送辦獲不罰

2019-11-27 13:18

王炳忠告周玉蔻求償案辯論終結 下月18日上午宣判

2019-11-27 12:36

影／駕法拉利釀死亡車禍 肇事男今相驗後移送新北檢

2019-11-27 12:35

郭國文告抹黑栽贓 謝龍介反嗆「講清楚」

2019-11-27 12:18

他控酒醉後遭男性侵 法官認定罪證不足判被告無罪

2019-11-27 11:46

影／台南4里長聯名告發餐廳疑雲 南檢：已分案調查

2019-11-27 11:15

1歲女童被摔重傷肢體偏癱 郭姓保母重判6年8月

2019-11-27 10:47

6年前犯性騷擾3次今年再犯判3月 檢認太輕上訴被駁回

2019-11-27 08:44

偽造文書案偵訊變調 嘉縣大林鎮長簡志偉質疑

2019-11-27 00:28

他疑捲6億潛逃 黑道懸賞2500萬

2019-11-27 00:08

水車爆管替代役被砸斷手指 新竹縣消防局確定要賠19萬

2019-11-26 19:21

12歲少女上網交友 引狼入室慘遭性侵法院重判男7年6月

2019-11-26 18:52

北檢對魏應充暫緩執行 提出4點澄清

2019-11-26 18:16

影／邱志偉撇「三弟吸金案」 按鈴告2罪：沒當他是兄弟

2019-11-26 17:35

量販超市下架標示不符西雅圖咖啡豆 可憑證明退換貨

2019-11-26 17:21

派出所長偷吃友人妻判賠40萬 警局：記過調職

2019-11-26 17:16

西雅圖涉摻豆醜聞 衛生局：48小時內下架13項產品

2019-11-26 16:34

搜索行動遭洩密 南市調處副主任傳這13字

2019-11-26 16:33

西雅圖「鄭重道歉」 13款咖啡可退換貨

2019-11-26 16:28

涉摻低價豆認罪！ 西雅圖咖啡：鄭重道歉，開放退貨

2019-11-26 16:22

揚華科技美化財報坑殺股民 國內LED先驅判刑14年

2019-11-26 16:05

西雅圖咖啡涉摻低價豆 總經理3百萬交保

2019-11-26 15:28

大量牛糞臭氣薰天擾鄰被告 淡水牧場判賠20萬元

2019-11-26 14:53

中影附隨組織案 律師：黨產會不採有力證據

2019-11-26 14:52

博奕業者捲6億道上懸賞2500萬？中警：無人報案

2019-11-26 14:37

送孕妻就醫是真的 他第4次酒駕被捕判3月

2019-11-26 14:36

影／陳明文提供精力湯 王金山告賄選違反選罷法

2019-11-26 14:35

慣竊女內褲判刑確定 鄰居認為應就醫看病

2019-11-26 14:17

遭逆向機車衝撞吃上肇逃官司 他無過失肇責獲判無罪

2019-11-26 14:15
看更多

熱門文章

西雅圖咖啡涉摻低價豆 總經理3百萬交保

2019-11-26 15:28

法拉利逆向衝撞2機車 1女子當場失去呼吸心跳

2019-11-26 16:24

西雅圖「鄭重道歉」 13款咖啡可退換貨

2019-11-26 16:28

影／強風吹落900公斤路牌瞬間砸死騎士 影片曝光了

2019-11-26 15:18

她宿霧6天之旅變地獄行程！ 導遊全程使喚還借錢

2019-11-26 20:35

西雅圖涉摻豆醜聞 衛生局：48小時內下架13項產品

2019-11-26 16:34

台中大里化妝品倉庫凌晨火警 波及車體加工廠

2019-11-27 08:24

量販超市下架標示不符西雅圖咖啡豆 可憑證明退換貨

2019-11-26 17:21

涉摻低價豆認罪！ 西雅圖咖啡：鄭重道歉，開放退貨

2019-11-26 16:22

境外「幽靈包裹」亂槍打鳥 民眾簽收付款成冤大頭

2019-11-26 15:14

攙廉價咖啡豆 西雅圖老總300萬交保 繳回1千萬不法所得

2019-11-26 23:48

他驚見「超兇」提款機警語 網笑：領個錢壓力好大

2019-11-26 17:26

法拉利逆向暴衝撞死女騎士 駕駛：車是借來的

2019-11-26 21:51

影／迴轉遭違停擋去路 統神後方兩車擦撞卻怪他

2019-11-26 16:29

餐廳就在隔壁還叫外送 他翻白眼直呼：大概破最短距離紀錄

2019-11-26 18:28

這款噁同事！月經來竟抓下體 還問「要聞嗎」

2019-11-26 21:21

大量牛糞臭氣薰天擾鄰被告 淡水牧場判賠20萬元

2019-11-26 14:53

天才同學手機印報告變「一張iPhone」 萬人笑瘋

2019-11-26 17:38

女子發問「幾歲被叫阿姨會習慣？」 網曝殘酷真相

2019-11-26 19:15

李佳芬出售豪宅未申報 法院判連補帶罰近120萬元確定

2019-11-27 13:26

揚華科技美化財報坑殺股民 國內LED先驅判刑14年

2019-11-26 16:05

獨／機車卡進連結車底 八旬騎士大罵「臭嬰仔」後送醫

2019-11-26 19:29

博奕業者捲6億道上懸賞2500萬？中警：無人報案

2019-11-26 14:37

天冷腦中風昏倒在家 好在消防人員即時破門搶救

2019-11-26 16:26

駕法拉利釀死亡車禍 肇事男澄清：沒有2個老婆、願盡力賠償

2019-11-27 11:24

女客遭強吻還被摸胸猥褻 按摩師辯為她抒壓判刑

2019-11-27 07:33

影／中部天珠界專家命喪歹徒刀下 摯友不捨：太殘忍了

2019-11-26 17:07

派出所長偷吃友人妻判賠40萬 警局：記過調職

2019-11-26 17:16

桃園2女洗完澡一氧化碳中毒 昏迷逾24小時醒來肺炎耳聾

2019-11-27 09:43

遭臉書社團稱美化車禍數字 南警斥均符合SOP

2019-11-26 23:05

法拉利跑車逆向撞2機車 1死1傷

2019-11-27 00:00

超商地上千元鈔誰掉的？ 這名員警抽絲剝繭破案

2019-11-26 15:13

他疑捲6億潛逃 黑道懸賞2500萬

2019-11-27 00:08

郵局ATM下架防詐標語？ 苗警：情何以堪？

2019-11-27 12:52

三重特教生手腳反綁溺斃浴缸 檢方起訴阿姨凌虐致死

2019-11-26 19:15

台東父子磯釣8歲兒落海 海巡及時救援保命

2019-11-27 09:36

西雅圖咖啡豆標示不符 全聯：即日起販售共四款全下架

2019-11-26 17:17

西雅圖咖啡摻低價豆 全聯：即日起下架

2019-11-26 16:59

騎士遭900公斤路牌砸死 檢方要查明真相

2019-11-26 22:22

嘉縣某派出所長被控與好友妻過從甚密 敗訴拔官

2019-11-26 18:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top