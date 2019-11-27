披維新黨戰袍參選仍和時代力量打官司 高潞痛哭訴苦衷

2019-11-27 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



前不分區立委高潞・以用被時代力量開除黨籍，不服提確認黨籍存在訴訟，她21日接受台灣維新黨推薦登記參選平地原住民立委，但未對時代力量撤告。台北地方法院今天開庭，高潞表示目前是台灣維新黨黨員，但在訴訟期間她仍擁有時代力量黨籍，她庭上忍不住哽咽痛哭，批時代力量為政治利益剷除異己。法官諭知辯論終結，12月18日上午11點宣判。

媒體提問若官司勝訴，是否會選擇重回時代力量，又或留在台灣維新黨，高潞庭前指出，若訴訟勝訴，確認她時代力量黨籍存在，她相信台灣維新黨有彈性會尊重她的決定，而她會以原住民權益為優先，做出最好的選擇，她也不排除重回時代力量。

問及已經決定披台灣維新黨戰袍參選又堅持提告的原因，高潞庭後回應，她認為訴訟是在確認時代力量做出開除處分的程序問題，及背後所帶有的政治問題，她要確認時代力量當時開除她是無效的，「要確認當時我是有黨員身分的」。

她說，她加入台灣維新黨，不影響訴訟的爭議，她覺得時代力量標榜的進步價值和程序正義，必須從黨內內部自治和民主去做到，而不是為了政治利益去剷除異己，去開除一個黨員和不分區立委。

法院開庭時，高潞指出，她被台灣維新黨推薦參選平地原住民，目前也是台灣維新黨黨員；她很早就開始準備參選區域立委，但時代力量卻剝奪她的參政權，她在立委登記最後2天才決定代表台灣維新黨參選，若時代力量就此認爲她已經沒有確認利益，對她是二度傷害；法官問及她是否認為訴訟期間仍是時代力量黨員，她和委任律師均答「是，仍是黨員」。

高潞庭上情緒激動，發言到一半哽咽痛哭，表示她當立委3年，比時代力量其他立委都關心原住民、新住民權益，她提出的公民電廠能源轉型政策，在歐洲也是重要的議題，她助理所屬的社團申請補助，也是為了原住民利益，但時代力量卻以助理爭議否認她在政策上的貢獻，她無法接受。

高潞邊哭邊說，她的家族出了很多位頭目，也是以美德、無私來得到地方愛戴，她昨天回到部落，還聽到謠言說「我被抓去關」，時代力量應該負起調查責任，而不是在短短48小時內就開除她。

時代力量委任律師指出，無論是時代力量、台灣維新黨都禁止雙重黨籍，如今高潞已經是台灣維新黨黨員，就本案訴訟已經不存在確認利益，況且她曾和高潞委任律師通電話，對方也告知她會撤告，不知如今為何又堅持提訴訟。