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王炳忠告周玉蔻求償案辯論終結 下月18日上午宣判

2019-11-27 12:36聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

新黨發言人王炳忠遭媒體人周玉蔻爆料父親帳戶有500萬元外匯轉入，暗指王家接受中資，「幫共產黨發展台灣的組織」，王炳忠父子提民事訴訟求償148萬7000元，但一審敗訴；案件上訴，台灣高等法院今天開庭，王炳忠委任律師提到周玉蔻被馬英九、郭台銘告的另案均有傳消息來源作證，但本案周玉蔻卻刻意隱匿來源的真實身分。法官諭知言詞辯論終結，12月18日上午10點宣判。

王炳忠庭中指出，周玉蔻混淆事實陳述和意見評論，周的言論都屬於事實陳述，而非意見評論，周有義務查證卻沒做，且周自稱消息來源非檢調人員，加上提出的LINE截圖沒有合理連結，甚至檢方起訴書也沒有揭露和周言論相關的陳述。

王炳忠委任律師則說，周玉蔻是資深媒體人、政論節目明罪，應該知道她的言論對一般人的影響力，且周玉蔻另案被馬英九、郭台銘提告妨害名譽的案件，均已被認定要負損害賠償責任，周更應該謹言慎行，善加查證，但周卻沒有查證，明顯侵害王炳忠父子的名譽權。

他說，周玉蔻被馬英九、郭台銘提告的另案中，都有傳喚消息來源作證，但本案周玉蔻卻刻意隱匿LINE對話紀錄上查證對象A、B的真實身分。

周玉蔻抗辯，她的評論報導就是要了解檢調約談王炳忠父子的原因，這也是公眾關心的重大議題，且台北地檢署新聞稿、起訴書也都證明她的所言為真，她沒有惡意要誹謗王炳忠父子，也沒有理由要誹謗他們。

她說，王炳忠律師將他案和本案混為一談，每個案子都有獨立性，他案與本案無關，明顯是汙辱法官的智慧；在她查證過程中，製作人和助理多次打電話給對方，給了非常多機會讓對方說明，但王炳忠父子拒絕，而查證對象A、B雖然非檢調人員，但不代表他們無法拿到權威線索，就是因為她資深才得到消息來源的信任，她無法暴露消息來源的真實身分，因為A、B都還是她的權威消息來源。

周玉蔻2017年12月21日起至2018年1月3日，分別在三立電視台「新台灣加油」、年代電視台「新聞追追追」上說出「王炳忠的父親，王進步先生，其實他的父親也有被約談，他的帳戶裡面匯進了，就是一次匯進了一筆，換算成台幣是超過500萬的美金。」、「但是我替國台辦也覺得很沒面子，你怎麼會用這種線民」、「這消息來源，我引述他的話，他說這個是確實有這個計畫，他有個名稱非常的生動，兩個字，不准講，滿生動的名稱，很生動，這個名稱就是一個軍事教育訓練計畫，以台灣的年輕人作為培訓的目標，他們主要的任務就要在軍事教育跟實際的訓練裡面，要最後關頭要聽從黨的指揮，然後戰時管用，這個黨當然就是共產黨」。

她也在個人臉書上寫下「王炳忠今天的回應真是很心虛。他爸爸的戶頭就是一筆外幣匯入，換算超過500萬台幣。」。北院開庭時，周玉蔻表示有向人查證，像詢問「王炳忠是否為共產黨線民、第五縱隊？」，其中查證對象A說「『紅隊』這個名詞不要出現」、「否則會被抓到外露來源」」。

王炳忠。本報資料照片
王炳忠。本報資料照片
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周玉蔻。本報資料照片
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王炳忠周玉蔻郭台銘

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