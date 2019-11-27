豪宅詐賭風波 徐乃麟挨告獲不起訴

2019-11-27 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



藝人徐乃麟。本報資料照片 分享 facebook

藝人徐乃麟先前捲入詐賭案，另遭爆料涉嫌假賣屋詐財8千萬元，但他開記者會澄清自己才是「受害者」，控告對外放話的楊強蓉等人涉嫌誹謗案，楊女則反控徐涉嫌妨害名譽，但提告沒多久即遞狀表示要撤告，台北地檢署今依法不起訴徐乃麟，至於徐控告楊女等人案件，仍在偵查中。

徐乃麟被爆出米蘭苑聚賭後風波不斷，《鏡週刊》今年4月間報導，在台北市經營PUB有成、綽號「楊圓圓」的楊強蓉，是詐賭案的重要關係人。2年多前，楊女遭徐的密友、綽號「董Vivi」的董子綺指控，與槍手在徐的豪宅合作詐賭，涉嫌詐欺。北檢歷經2年半調查，不起訴楊女。

楊女出面向媒體爆料，公布line對話以及作弊槍手的錄影，影像中槍手承認是被「董vivi」叫來，指控徐為詐賭事件幕後老闆，還說徐乃麟對外都表示跟董女不熟，但她親耳聽到董女自稱，徐就是她的「男朋友」。

5月22日，週刊報導徐假賣屋真詐財，私吞「大龍蝦數位國際」合夥人建商蔡志龍、曹米芳逾8000萬元，徐乃麟開記者會，反控蔡男、曹女聯合讓他損失數百萬元，卻遭兩人鬧場。

詐賭案相關糾紛經《鏡週刊》報導後，徐乃麟控告楊強蓉涉誹謗罪。楊強蓉今年9月3日上午以被告身分出庭，徐乃麟也親自出庭應訊。豈料，開完庭後楊女律師突然爆料，徐與董子綺「已經發生過關係」2人是男女朋友，有錄音檔為證，是徐乃麟親口向楊強蓉證實的。

對於徐乃麟指控誹謗，楊強蓉及委任律師開庭結束後，也立即按鈴反告。徐乃麟在錄影時回應，「去講沒有關係，講一次我們就告一次，沒有關係。」