他控酒醉後遭男性侵 法官認定罪證不足判被告無罪
陳男被控性侵害酒醉的友人阿雄， 經阿雄提告，檢方依乘機性交罪起訴陳男，台中高分院查出阿雄平日酒量為鋁罐啤酒18罐，當日僅喝玻璃瓶裝的啤酒3瓶，僅平日所喝啤酒的一半，且阿雄曾於臉書傳送「我喜歡你」、「我愛你」的內容給陳男，一、二審合議庭以罪嫌不足，判陳男無罪。
檢方起訴指出，陳男與阿雄是朋友關係，去年4月29日凌晨，因阿雄與女友分手，心情不好，陳男遂邀阿雄至南投縣南投市醬大爺日式燒烤店內共同飲酒，飲酒後陳男遂與阿雄夜宿在陳的住處，因阿雄酒後精神疲憊，陳男見阿雄熟睡，無力反抗，褪去甲男褲子，上半身趴壓在阿雄腿部，以口含住阿雄生殖器，乘機性交得逞。
陳男辯稱「我是經過阿雄同意，他是自願的，當天先在床上小聊天一下，我問他跟女友分手心情有沒有好一點，並問他可否摸其身體及生殖器，他有點頭，然後我就撫摸，接下來就用嘴巴含著他的生殖器官」等語。
二審合議庭查出，阿雄當日共約喝3瓶玻璃瓶裝的啤酒的量；約他平日酒量鋁罐18罐的一半，可認阿雄當日飲酒應未超出平日酒量。
合議庭並查出阿雄曾於臉書對陳男傳訊「哥我想你捏每天都看著這張想你哈哈」、「我知道你說別人比我帥其實是在激我的你最愛我了」、「誠哥妳終於肯告訴我了拍謝尬哈哈」、「我喜歡你」、「我愛你嫁給我好嗎？」、「哈哈我愛你」等語，為阿雄所自承。法官遂以無積極證據證明乘機性交犯行，判決陳男無罪。檢察官可上訴三審。
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