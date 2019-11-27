1歲女童被摔重傷肢體偏癱 郭姓保母重判6年8月

2019-11-27 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



台中市1歲陳姓女童6月間慘遭郭姓保母虐待重傷，致女童頭部重創、眼睛近失明、左手骨折，迄今仍無法自行進食、左側肢體偏癱，檢方依重傷害罪起訴郭姓保母，台中地院今天上午宣判，合議庭依傷害致重傷罪將郭判刑6年8月。被害女童的媽媽及舅舅不服，認為孩子被摔成癱瘓，判刑太輕，決定上訴二審。

台中地院行政庭長林源森表示，被害人陳姓女童年僅1歲，郭姓保母本應悉心呵護照料女童，卻因她兒子與女童同時哭鬧而情緒失控，猛力搖晃將女童自嬰兒床拉起來再丟摔在地上的床墊，造成被害女童頭部重創，犯後還沒有與被害人達成和解，予以判刑。

檢審查出，郭女（29歲）與擔任警職的丈夫鄭男育有1子，她於今年3月間取得合格保母證書，4月間收托幼兒「吉寶」及陳姓女童，連她的幼子，郭女實際照顧3名未滿2歲的幼兒。

6月21日上午，郭女獨自在家照顧幼子、及陳姓女童，當時郭在托育房內，要為躺在嬰兒床內的陳姓女童更換尿布，但陳女兩腳伸直，未配合換尿布，而幼子在旁鬧脾氣，郭用手拍女童大腿，要女童配合換尿布，但女童越哭越大聲。

郭女無法忍受兩名幼童同時哭鬧，因而情緒失控，憤而將陳姓女童從嬰兒床抱起，在女童頭頸部未受支撐下，雙手抱住女童腋下，造成女童頭部遭劇烈搖晃、甩動，再將女童放回嬰兒床。

然女童持續哭鬧，郭女盛怒下，以她的左手抓女童左手，將女童從嬰兒床上拉出嬰兒床，直接將女童猛力摔往嬰兒床旁邊，放置於地板上的雙人床墊上，致女童頭部受重創。

不久後，郭女發現女童有異狀，為女童進行心肺復甦術，但仍無好轉，即向警報案，警消趕到將女童送醫急救，醫護人員發現女童頭部重創、左手骨折等傷害，經緊急施以開顱手術。