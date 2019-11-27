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王立強共諜案 檢方二度傳喚向心夫婦

2019-11-27 10:44聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

大陸籍男子「王立強」自稱共諜影響台灣選舉，引發爭議；辦案人員在桃園機場攔下捲入案情的中國創新投資行政總裁向心、向妻龔青，台北地檢署認定兩人違反國安法發展組織罪嫌疑重大，諭令皆限制出境、出海。檢方今上午二度在五辦傳喚向心夫婦

澳洲《時代報》（The Age）、《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Hearld）、《60分鐘》（60 minutes）日前報導，自稱中國間諜的王立強（Wang William Liqiang）持假名「王強」護照到台灣策動媒體及網軍為高雄市長韓國瑜助選、企圖推翻蔡英文政府，同時在香港進行間諜工作。

適總統大選期間，引發檢調高度注意。恰巧，向心夫婦在21日入境我國，24日欲搭乘晚間7點半班機出境，移民署攔截訊息後，先行政調查將兩人扣留，25日清晨由調查局桃園市調查處人員送達通知書，將向心夫婦帶回留置調查。

向心夫婦以「他」案被告接受檢察官偵訊，獲准委任律師陪同偵訊，兩人尋求知名的理律事務所協助。檢方複訊後，兩人轉列為「偵」字案被告。

據了解，向心夫婦否認與「王立強」共諜事件有關，兩人偵訊過程態度相當配合，有問必答並供述資訊請檢調再查證。

檢調昨偵訊重點包括來台動機？公司組織狀況？來台會見人士？「王立強」自稱僱員真偽等細節。向心夫妻供稱，不認識「王立強」這號人物，他並非公司員工；且再三強調對於澳媒曝光事項一無所知，多次持短期簽證來台是為尋覓投資房地產及觀光旅遊。

昨天凌晨，兩人離開北檢「第五辦公室」後，驅車前往下榻的台北市君悅飯店休息，由於檢方未下令限制住居，換句話說，向心夫婦被限制出境、出海期間，仍可在台灣自由活動，隨時會再被傳喚出庭。

檢方昨下午召開專案會議研議後續偵辦方向。據悉，向心供稱曾於2、3年前來台投資房地產，當時斥資上億元購買兩戶冠德遠見豪宅，但非用於自住而出租他人收取房租；辦案人員初步研判兩戶並非登記在向心夫妻名下，因此將調閱權狀釐清，並全面清查金流。

「中國創新投資公司」董事會主席兼行政總裁向心（圖）與妻子龔青，皆被檢方依違反國家...
「中國創新投資公司」董事會主席兼行政總裁向心（圖）與妻子龔青，皆被檢方依違反國家安全法命限制出境、出海。本報資料照片
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向心夫婦王立強房地產

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