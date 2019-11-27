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義大利「親密暴力」X光：女性家暴受害的驗傷心碎展

6年前犯性騷擾3次今年再犯判3月 檢認太輕上訴被駁回

2019-11-27 08:44聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市王姓男子當街摸女子大腿內側及臀部，基隆地院簡易庭判刑3個月。檢方指王過去曾犯過3件性騷擾案，再犯顯無悔意，一審量刑太輕上訴。地院合議庭審結，認為王犯後有悔意，原審量刑並無違法，駁回上訴，全案確定。

判決指出，王男今年2月5日晚上6點多，在街上見一名女子身著短裙，用手觸摸她的大腿內側及臀部。女子驚覺被偷摸當場大叫，王在逃離時，被在場謝姓男子追上，報警處理，警方偵詢後送辦。

基隆地方檢察署檢察官偵結，依違反性騷擾防治法起訴。王在基隆地院準備程序時，稱對不起被害人，希望有機會當面道歉。王並聲請改依簡易判決處刑，檢方同意，法院也認宜以簡易判決處刑。

被害女子在簡易庭審理時稱，案發後出現創傷後遺症，不想再看到王男，並覺得他讓她失去對這個社會的信任，事後每天都覺得不舒服，且要持續看精神科及接受政府的心理諮商。

刑法規定，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處，處2年以下有期徒刑、拘役。簡易庭今年7月宣判，處刑3月，可易科罰金。

檢察官不服上訴，指王男在2013年間曾3次犯性騷擾罪，經法院判應執行有期徒刑5月。今年再犯性騷擾罪，顯無悔意；且王於偵查中否認犯行，案發後也未與被害女子達成和解，原審量刑實屬過輕，請求撤銷原判決，改為適當合法判決。

基隆地院二審合議庭認為，原審審酌被告為逞己欲，乘被害女子行走路上不及抗拒之際，徒手觸摸女子身體隱私處之大腿內側及臀部，顯欠缺尊重別人身體自主權觀念，並造成女子心理陰影，犯行可議。

合議庭指出，念及王犯後具有悔意，並考量王男犯罪動機、目的、手段，及王大學畢業、家境小康等情狀，原審量處3月徒刑，可易科罰金，量刑並無違法。檢察官指原審量刑過輕，法院予以尊重，但認定無理由應予駁回。全案不得上訴。

王姓男子當街摸女子大腿內側及臀部，基隆地院簡易庭判刑3個月。檢方指王有性騷擾前科...
王姓男子當街摸女子大腿內側及臀部，基隆地院簡易庭判刑3個月。檢方指王有性騷擾前科，再犯顯無悔意，認為量刑太輕上訴，法院合議庭審理後駁回。示意圖／ingimage
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性騷擾檢察官

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