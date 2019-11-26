遭臉書社團稱美化車禍數字 南警斥均符合SOP

2019-11-26 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／即時報導



臉書某社群版主26日晚間在該社群張貼文章，指稱台南警方為美化交通傷亡數據，要求醫生延後宣布死亡時間，以減少A1死亡事故統計，市警察局深夜立即嚴正駁斥，強調絕無此事。

台南市警察局強調，同仁在處理A1、A2及A3交通事故，均符合相關SOP流程規定，絕無要求同仁將輕微受傷A2交通事故改列成A3，以美化交通數據。