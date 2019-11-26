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華府領空遭闖入！白宮一度封閉 戰機升空攔截

遭臉書社團稱美化車禍數字 南警斥均符合SOP

2019-11-26 23:05聯合報 記者謝進盛／即時報導

臉書某社群版主26日晚間在該社群張貼文章，指稱台南警方為美化交通傷亡數據，要求醫生延後宣布死亡時間，以減少A1死亡事故統計，市警察局深夜立即嚴正駁斥，強調絕無此事。

台南市警察局強調，同仁在處理A1、A2及A3交通事故，均符合相關SOP流程規定，絕無要求同仁將輕微受傷A2交通事故改列成A3，以美化交通數據。

市警局局長周幼偉表示，為維護南市民交通安全，交通向來都是重點工作，不論在交通執法及預防宣導均不遺餘力，市警局會持續精進，減少交通事故發生，為台南市民打造更安全交通環境。

遭臉書某社團版主稱美化車禍數字，台南警方駁斥，強調處理過程均符合標準作業流程。記...
遭臉書某社團版主稱美化車禍數字，台南警方駁斥，強調處理過程均符合標準作業流程。記者謝進盛/翻攝
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