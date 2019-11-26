親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

李佳芬訪問被封殺 新加坡外交部說是這原因

水車爆管替代役被砸斷手指 新竹縣消防局確定要賠19萬

2019-11-26 19:21聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

龔姓替代役男新竹縣消防局竹東分隊服役期間，執行消防送水測試時，因固定的螺牙爆開脫落，導致水龍頭砸斷他的右手無名指和食指，手掌也脫臼移位，他提告要求新竹縣消防局國家賠償，一審判賠18萬元，案件上訴，台灣高等法院改判消防局應賠償19萬餘元確定。

新竹縣消防局長孫福佑表示，機械操作的過程本來就無法保證百分之百安全，也提醒過龔姓替代役男要注意加壓時的操作安全；而且原本局裡也不打算再上訴，因龔男先上訴，消防局才被迫跟著上訴，對於判決結果，僅表示尊重司法判決。

龔男提告主張，他2015年9月至隔年8月分發到竹東分隊擔任消防替代役，而他2016年7月1日執行消防送水測試勤務時，因消防水車和送水帶間的固定螺牙爆開脫落，導致整隻水龍頭暴衝彈出砸到他的右手掌，造成他的右手第一掌骨關節脫臼移位、手指骨折等。

他指出，他經過多次治療、復健，退役後工作也受影響，請求新竹縣消防局賠償醫療費、無法工作損失、精神慰撫金等，共153萬餘元。

一審判新竹縣消防局應賠償18萬餘元；案件上訴，高院認為，消防水車連接水帶的螺牙會因為長期使用而逐漸鬆脫或劣化，消防局應在一定時間後送請專業廠商檢查，確保零件穩固接合，但消防局疏於定期檢查維護，確實管理上有疏失，判賠18萬餘元。

高院指出，審酌龔男支出的醫療費用，退伍後確實曾因受傷不能工作等，判新竹縣消防局應賠償19萬餘元，全案確定。

新竹縣消防車示意圖。圖與本案無關。示意圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防車示意圖。圖與本案無關。示意圖／新竹縣消防局提供
分享

新竹替代役男

相關新聞

北檢對魏應充暫緩執行 提出4點澄清

2019-11-26 18:16

12歲少女上網交友 引狼入室慘遭性侵法院重判男7年6月

2019-11-26 18:52

影／邱志偉撇「三弟吸金案」 按鈴告2罪：沒當他是兄弟

2019-11-26 17:35

量販超市下架標示不符西雅圖咖啡豆 可憑證明退換貨

2019-11-26 17:21

派出所長偷吃友人妻判賠40萬 警局：記過調職

2019-11-26 17:16

西雅圖涉摻豆醜聞 衛生局：48小時內下架13項產品

2019-11-26 16:34

搜索行動遭洩密 南市調處副主任傳這13字

2019-11-26 16:33

西雅圖「鄭重道歉」 13款咖啡可退換貨

2019-11-26 16:28

涉摻低價豆認罪！ 西雅圖咖啡：鄭重道歉，開放退貨

2019-11-26 16:22

揚華科技美化財報坑殺股民 國內LED先驅判刑14年

2019-11-26 16:05

西雅圖咖啡涉摻低價豆 總經理3百萬交保

2019-11-26 15:28

大量牛糞臭氣薰天擾鄰被告 淡水牧場判賠20萬元

2019-11-26 14:53

中影附隨組織案 律師：黨產會不採有力證據

2019-11-26 14:52

博奕業者捲6億道上懸賞2500萬？中警：無人報案

2019-11-26 14:37

送孕妻就醫是真的 他第4次酒駕被捕判3月

2019-11-26 14:36

影／陳明文提供精力湯 王金山告賄選違反選罷法

2019-11-26 14:35

慣竊女內褲判刑確定 鄰居認為應就醫看病

2019-11-26 14:17

遭逆向機車衝撞吃上肇逃官司 他無過失肇責獲判無罪

2019-11-26 14:15

網友散布不利影片 邱議瑩深夜發文澄清並提告

2019-11-26 13:17

賣逾期奶精近1年 進口商竟告知下游「未流入市面」

2019-11-26 12:42

陸船連續越界馬祖盜採海砂 起訴7人聲請沒收船舶

2019-11-26 12:27

免費招待選民遊基隆港？賴清德姪子確定保住議員資格

2019-11-26 12:14

無照還酒駕 他想逃卻衝撞員警被判刑3月

2019-11-26 11:59

偷拍空姐美腿PO網挨告 男子喊冤：和她面對面覺得尷尬

2019-11-26 11:41

檢察長陳宏達演布袋戲 呼籲反賄選「袋袋相傳」

2019-11-26 11:01

徐國勇再談共諜 偵查不公開但該掌握都沒漏掉

2019-11-26 10:21

女兒涉盜賣媽媽土地吞226萬 東窗事發不吐還兩罪起訴

2019-11-26 10:09

胞弟拿立委哥哥當招牌詐騙投資人 邱志偉今提告

2019-11-26 08:59

被告偽文卻問他陳明文選舉 大林鎮長批縣調站當打手

2019-11-26 08:55

被延押…「責任都推我」 連千毅抗告

2019-11-26 00:53

涉賣油北韓遭扣 「北斗星」船員盼解除境管

2019-11-26 00:50

網路惡意攻擊 竹縣立委參選人林思銘陣營提告

2019-11-26 00:02

立委參選人李武龍 控遭冒名賄選

2019-11-25 22:50

桃檢反賄創新點子 12月組100社群1945網軍反賄

2019-11-25 20:20

2流動攤商拒繳罰鍰 台北分署今「封攤扣貨」

2019-11-25 20:12

「責任都推我頭上」 連千毅被延押怒提抗告

2019-11-25 16:51

林思銘Line群組遭惡意攻擊 激戰數小時今提告阻歪風

2019-11-25 15:35

天母迷魂盜疑薑茶下藥 偷信用卡衝百貨公司刷金項鍊

2019-11-25 15:35

工會發起人以餐會招募會員 立委參選人控告違反選罷法

2019-11-25 15:12
看更多

熱門文章

新竹風大？ 大塊路牌掉落砸中等紅燈騎士送醫不治

2019-11-25 21:41

西雅圖咖啡涉摻低價豆 總經理3百萬交保

2019-11-26 15:28

影／質疑車商擺爛 霸氣車主留下700多萬名車當展示車

2019-11-26 13:11

法拉利逆向衝撞2機車 1女子當場失去呼吸心跳

2019-11-26 16:24

離譜建商施工！租屋處慘被水泥淹 網友驚：這房子廢了

2019-11-26 10:14

正妹訂餐竟收到外送員「33字簡訊」 驚呼：好恐怖！

2019-11-26 10:17

台南「名魔」蘇姓婦人再現 指揮警辦案狂喊「把她逮捕回去」

2019-11-26 10:38

偷拍空姐美腿PO網挨告 男子喊冤：和她面對面覺得尷尬

2019-11-26 11:41

西雅圖「鄭重道歉」 13款咖啡可退換貨

2019-11-26 16:28

影／強風吹落900公斤路牌瞬間砸死騎士 影片曝光了

2019-11-26 15:18

桃園大學凌晨驚傳有人墜樓 19歲女大生當場死亡

2019-11-26 12:11

父難得下廚竟炒一盤「菜瓜布」網笑噴：滿滿的纖維質

2019-11-25 22:03

西雅圖涉摻豆醜聞 衛生局：48小時內下架13項產品

2019-11-26 16:34

飛來橫禍！騎士遭路牌砸中慘死 村長憂鐵管弱不禁風

2019-11-25 22:08

涉摻低價豆認罪！ 西雅圖咖啡：鄭重道歉，開放退貨

2019-11-26 16:22

台南紡織廠倉庫火警 打火兄弟滿身棉絮除汙機派上用場

2019-11-26 10:09

台南浪漫海灣 深夜驚見女浮屍

2019-11-26 00:28

量販超市下架標示不符西雅圖咖啡豆 可憑證明退換貨

2019-11-26 17:21

被告偽文卻問他陳明文選舉 大林鎮長批縣調站當打手

2019-11-26 08:55

境外「幽靈包裹」亂槍打鳥 民眾簽收付款成冤大頭

2019-11-26 15:14

愛偷女內褲戴頭上睡覺判刑確定 鄰居認為應就醫

2019-11-26 10:22

遇死劫藝品商綽號「張天珠」 想賣天珠給李連杰夢難圓

2019-11-25 23:29

愛上投資夥伴 男傳簡訊示愛還坦承是第三者

2019-11-26 07:48

大量牛糞臭氣薰天擾鄰被告 淡水牧場判賠20萬元

2019-11-26 14:53

他驚見「超兇」提款機警語 網笑：領個錢壓力好大

2019-11-26 17:26

揚華科技美化財報坑殺股民 國內LED先驅判刑14年

2019-11-26 16:05

網友散布不利影片 邱議瑩深夜發文澄清並提告

2019-11-26 13:17

博奕業者捲6億道上懸賞2500萬？中警：無人報案

2019-11-26 14:37

男子擁槍遇眼尖警 竟把責任推父親

2019-11-26 13:19

影／迴轉遭違停擋去路 統神後方兩車擦撞卻怪他

2019-11-26 16:29

女家教指控男學生逼摸鳥 求償350萬元被駁回

2019-11-26 11:56

自撞墜橋案 死者最後通話「出車禍頭暈暈的」

2019-11-25 23:39

天才同學手機印報告變「一張iPhone」 萬人笑瘋

2019-11-26 17:38

天冷腦中風昏倒在家 好在消防人員即時破門搶救

2019-11-26 16:26

胞弟拿立委哥哥當招牌詐騙投資人 邱志偉今提告

2019-11-26 08:59

餐廳就在隔壁還叫外送 他翻白眼直呼：大概破最短距離紀錄

2019-11-26 18:28

男女開車上山採草藥 停路邊休息卻連人帶車掉下山坡

2019-11-25 20:50

女兒涉盜賣媽媽土地吞226萬 東窗事發不吐還兩罪起訴

2019-11-26 10:09

天珠劫 藝品聞人踏入死亡交易陷阱

2019-11-25 23:34

影／中部天珠界專家命喪歹徒刀下 摯友不捨：太殘忍了

2019-11-26 17:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top