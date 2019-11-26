水車爆管替代役被砸斷手指 新竹縣消防局確定要賠19萬

2019-11-26 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



龔姓替代役男在新竹縣消防局竹東分隊服役期間，執行消防送水測試時，因固定的螺牙爆開脫落，導致水龍頭砸斷他的右手無名指和食指，手掌也脫臼移位，他提告要求新竹縣消防局國家賠償，一審判賠18萬元，案件上訴，台灣高等法院改判消防局應賠償19萬餘元確定。

新竹縣消防局長孫福佑表示，機械操作的過程本來就無法保證百分之百安全，也提醒過龔姓替代役男要注意加壓時的操作安全；而且原本局裡也不打算再上訴，因龔男先上訴，消防局才被迫跟著上訴，對於判決結果，僅表示尊重司法判決。

龔男提告主張，他2015年9月至隔年8月分發到竹東分隊擔任消防替代役，而他2016年7月1日執行消防送水測試勤務時，因消防水車和送水帶間的固定螺牙爆開脫落，導致整隻水龍頭暴衝彈出砸到他的右手掌，造成他的右手第一掌骨關節脫臼移位、手指骨折等。

他指出，他經過多次治療、復健，退役後工作也受影響，請求新竹縣消防局賠償醫療費、無法工作損失、精神慰撫金等，共153萬餘元。

一審判新竹縣消防局應賠償18萬餘元；案件上訴，高院認為，消防水車連接水帶的螺牙會因為長期使用而逐漸鬆脫或劣化，消防局應在一定時間後送請專業廠商檢查，確保零件穩固接合，但消防局疏於定期檢查維護，確實管理上有疏失，判賠18萬餘元。