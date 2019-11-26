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北檢對魏應充暫緩執行 提出4點澄清

2019-11-26 18:16聯合報 記者張宏業／台北即時報導

針對今日有湯姓律師於媒體投書，指從魏應充暫緩入監事件看鴨霸的刑罰執行、問題出在北檢等，台北地檢署發布新聞稿澄清，強調投書內容與事實不符，北檢強調，該投書未明究理，也未予查證，竟無端誤導民眾，顯有不當，特別提出4點澄清。

1、彰化地檢署囑託台北地檢署執行單一有期徒刑

彰化地檢署108年11月8日囑託台北地檢署代執行魏應充因違反食品安全衛生管理法，其中經法院判處有期徒刑1年6月確定之部分。

2、執行期日108年11月15日上午10時由彰化地檢署指定

彰化地檢署108年11月8日函台北地檢署囑託執行魏應充違反食品安全衛生管理法一案，已明確指定受刑人魏應充於108年11月15日上午10時到台北地檢署報到執行，絕非投書文所指稱：「台北地檢署通知魏應充到案執行的時間太過匆促」。

3、魏應充本案與前案定應執行刑應由彰化地檢署函請台中高分檢向台中高分院聲請

台北地檢署受囑託執行僅有魏應充經法院判處7個有期徒刑之刑1年6月，至於本次連同其他6個有期徒刑，本次判決7個有期徒刑共5年9月之刑與魏應充另前案已執行完畢有期徒刑2年(假釋期滿)，合於定應執行刑，應由彰化地檢函請台中高分檢向台中高分院聲請定應執行刑，投書所指稱台北地檢署不應在未收到定刑之裁定就通知魏應充到案，與事實不符，顯未經求證。

4、台北地檢署於傳喚當日始接獲彰化地檢署暫緩執行之通知

台北地檢署108年11月15日上午10時許諭知魏應充暫緩執行，是依彰化地檢署於同日上午10時緊急傳真函，函載因彰化地檢署尚未收到已函請台中高分檢向台中高分院聲請對魏應充已確定不得易科罰金之數有期徒刑合併定執行刑之裁定，而暫緩執行，北檢依囑託辦理，確屬有據。

北檢指出，該投書所謂「問題出在北檢通知魏到案執行的時間太過匆促」、「北檢即不應在未收到裁定前就通知魏報到執行」、「形同將執行刑罰當作兒戲，對司法公信力又是一次嚴重的戕害」云云，實為無中生有，誤導民眾，徒增社會紛擾。

北檢對魏應充暫緩執行提出4點聲明，左3為北檢檢察長邢泰釗。圖／資料照片
北檢對魏應充暫緩執行提出4點聲明，左3為北檢檢察長邢泰釗。圖／資料照片
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魏應充食品安全

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