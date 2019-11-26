嘉縣某派出所長被控與好友妻過從甚密 敗訴拔官

2019-11-26 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



4月出刊「周刊王」以「所長吃友妻，深夜簡訊洩畸戀模範警成姦夫」標題，報導嘉義縣朴子警分局某派出所長黃姓警官， 涉嫌勾搭派出所警友站顧問人妻，多次載人妻大玩車震；黃姓警官否認指控，提告「周刊王」民刑事，但友人提告黃姓所長民事侵害配偶權，法院判黃男敗訴，黃男同意判決不上訴，分局下午迅速將黃男拔官記2小過，調非主管職務。

朴子警分局長蔡進明說，得知法院民事判決黃姓所長敗訴，放棄上訴，下午召開人評會，以黃姓所長不正當男女關係，調非主管職務記2小過 懲處，所長由偵查隊副隊長侯景禎接任。

警方說，法院判決認定黃姓所長深夜傳「愛妳」簡訊給好友兼警友站顧問妻子，侵害友人配偶權；周刊報導指，34歲黃姓警官已婚，當選模範警察，曾參加電視益智節目獲冠軍，被稱「警界金頭腦」，與友人「小果」（化名）是國中換帖兄弟，「小果」經營監視器事業有成，擔任柳林派出所所長為「相挺」黃姓警官加入警友站擔任顧問，兩人如親兄弟幾乎天天約吃飯、喝酒。

「小果」指控，黃姓警官罔顧同窗友情和社會道德，不斷到他老婆小真（化名）開設店面喝茶聊天，並大秀咖啡知識獻殷勤，黃姓警官甚至利用與他共同加入打麻將群組，掌握他行程，趁他上牌桌時享用人妻，與「小真」常到嘉市湖內里重劃區空地大玩車震。