影／邱志偉撇「三弟吸金案」 按鈴告2罪：沒當他是兄弟

2019-11-26 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／即時報導



民進黨籍立委邱志偉陷胞弟吸金詐欺風波，今下午偕同律師、親赴橋頭地檢署按鈴申告，針對「三弟」邱冠榕提告妨害名譽、妨害信用罪，並依法告發詐欺、偽造文書、行使偽造文書等罪。邱志偉嚴正畫清界線表示，「情感上從沒把邱冠榕當兄弟」，對他惹事生非行徑深惡痛絕，盼嚴懲罪犯，籲請地檢署針對告發事項查辦。

邱志偉表示，從今年7月開始，服務處陸續接獲陳情人反映，稱邱冠榕對外吹噓「哥哥是立委」，假造工程建設合約誘騙投資，害人受騙「生活都快過不下去」，立即委請律師協助諮詢，並向警方備案，「不能姑息他的犯行」，甚至指出，經與家族成員比對，證實邱冠榕所提出的通訊截圖內容都是造假。

至於受害陳情人遭詐騙數額，邱志偉表示，陳情人並未具體詳述，只表示邱冠榕在外招搖撞騙；「我全力站在被害人，絕不護短」。

「雖然血緣關係上是弟弟，但20幾年來，從沒把他當手足」，言及於此，邱志偉痛斥，「三弟」邱冠榕從年輕時就是家族頭痛人物，家族對他所做所為都困擾不已，甚至曾考慮斷絕關係，家族與邱冠榕長達20多年都沒互動；自己對外都稱只有一個弟弟，對邱冠榕改名、面貌、在外行為都一概不知。