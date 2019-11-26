親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

電支首例！街口行銷搶快踩金管會紅線 遭罰180萬元

派出所長偷吃友人妻判賠40萬 警局：記過調職

2019-11-26 17:16聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義縣警局朴子分局已婚黃姓所長，日前被吳姓男子控告，與他的妻子紀女發生不當關係，吳並提出黃男與紀女Line通訊對話內容，證明2人發展不當關係，請求損害賠償，日前經嘉義地方法院民事宣判黃及紀女敗訴，應連帶給付吳男40萬元，黃員尊重判決結果，決定不上訴。

朴子分局表示，已立即將黃調整為非主管職務，並調離原單位；另黃員涉及不正常感情交往違反警察風紀，依「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」，核予記過二次。

判決書指出，黃與吳男2人是多年好友，吳與紀女已結婚多年，婚後育有1子1女，黃卻利用好友信任，與紀女發生多次關係，期間黃還多次傳「愛妳」、「比比，出來陪我好嗎」、「等你很久知道嗎」等語給紀女，紀女也坦承與黃男有不正常關係，後來與吳男離婚。

黃也曾在餐敘中向吳男道歉，表示「欠你多少我就還你多少，我沒有怨言」、「我也不會說怎麼樣，因為這是我欠你的」；另經法院審理，吳提供黃的Line通訊對話內容，的確是翻攝自黃手機。

吳男發現妻子與黃的關係後，曾向警局督察室申訴，黃卻不承認，警局也無法認定黃是否真有不當關係；因此吳決定向黃、紀2人提告求償，日前經法院判決確定，一審判黃敗訴、黃不上訴。

嘉義縣警局朴子分局已婚黃姓所長，與吳男的紀姓妻子發生不當關係，被法院判連帶給付吳...
嘉義縣警局朴子分局已婚黃姓所長，與吳男的紀姓妻子發生不當關係，被法院判連帶給付吳男40萬元。記者卜敏正／翻攝
分享

警察嘉義朴子

相關新聞

量販超市下架標示不符西雅圖咖啡豆 可憑證明退換貨

2019-11-26 17:21

北檢對魏應充暫緩執行 提出4點澄清

2019-11-26 18:16

12歲少女上網交友 引狼入室慘遭性侵法院重判男7年6月

2019-11-26 18:52

影／邱志偉撇「三弟吸金案」 按鈴告2罪：沒當他是兄弟

2019-11-26 17:35

西雅圖涉摻豆醜聞 衛生局：48小時內下架13項產品

2019-11-26 16:34

搜索行動遭洩密 南市調處副主任傳這13字

2019-11-26 16:33

西雅圖「鄭重道歉」 13款咖啡可退換貨

2019-11-26 16:28

涉摻低價豆認罪！ 西雅圖咖啡：鄭重道歉，開放退貨

2019-11-26 16:22

揚華科技美化財報坑殺股民 國內LED先驅判刑14年

2019-11-26 16:05

西雅圖咖啡涉摻低價豆 總經理3百萬交保

2019-11-26 15:28

大量牛糞臭氣薰天擾鄰被告 淡水牧場判賠20萬元

2019-11-26 14:53

中影附隨組織案 律師：黨產會不採有力證據

2019-11-26 14:52

博奕業者捲6億道上懸賞2500萬？中警：無人報案

2019-11-26 14:37

送孕妻就醫是真的 他第4次酒駕被捕判3月

2019-11-26 14:36

影／陳明文提供精力湯 王金山告賄選違反選罷法

2019-11-26 14:35

慣竊女內褲判刑確定 鄰居認為應就醫看病

2019-11-26 14:17

遭逆向機車衝撞吃上肇逃官司 他無過失肇責獲判無罪

2019-11-26 14:15

網友散布不利影片 邱議瑩深夜發文澄清並提告

2019-11-26 13:17

賣逾期奶精近1年 進口商竟告知下游「未流入市面」

2019-11-26 12:42

陸船連續越界馬祖盜採海砂 起訴7人聲請沒收船舶

2019-11-26 12:27

免費招待選民遊基隆港？賴清德姪子確定保住議員資格

2019-11-26 12:14

無照還酒駕 他想逃卻衝撞員警被判刑3月

2019-11-26 11:59

偷拍空姐美腿PO網挨告 男子喊冤：和她面對面覺得尷尬

2019-11-26 11:41

檢察長陳宏達演布袋戲 呼籲反賄選「袋袋相傳」

2019-11-26 11:01

徐國勇再談共諜 偵查不公開但該掌握都沒漏掉

2019-11-26 10:21

女兒涉盜賣媽媽土地吞226萬 東窗事發不吐還兩罪起訴

2019-11-26 10:09

胞弟拿立委哥哥當招牌詐騙投資人 邱志偉今提告

2019-11-26 08:59

被告偽文卻問他陳明文選舉 大林鎮長批縣調站當打手

2019-11-26 08:55

被延押…「責任都推我」 連千毅抗告

2019-11-26 00:53

涉賣油北韓遭扣 「北斗星」船員盼解除境管

2019-11-26 00:50

網路惡意攻擊 竹縣立委參選人林思銘陣營提告

2019-11-26 00:02

立委參選人李武龍 控遭冒名賄選

2019-11-25 22:50

桃檢反賄創新點子 12月組100社群1945網軍反賄

2019-11-25 20:20

2流動攤商拒繳罰鍰 台北分署今「封攤扣貨」

2019-11-25 20:12

「責任都推我頭上」 連千毅被延押怒提抗告

2019-11-25 16:51

林思銘Line群組遭惡意攻擊 激戰數小時今提告阻歪風

2019-11-25 15:35

天母迷魂盜疑薑茶下藥 偷信用卡衝百貨公司刷金項鍊

2019-11-25 15:35

工會發起人以餐會招募會員 立委參選人控告違反選罷法

2019-11-25 15:12

追訴權時效延長為3分之1 法務部：有利刑罰權實現

2019-11-25 14:42
看更多

熱門文章

新竹風大？ 大塊路牌掉落砸中等紅燈騎士送醫不治

2019-11-25 21:41

西雅圖咖啡涉摻低價豆 總經理3百萬交保

2019-11-26 15:28

影／18歲姐載4歲弟買鹽酥雞 重撞路邊貨車尾雙亡

2019-11-25 19:51

影／質疑車商擺爛 霸氣車主留下700多萬名車當展示車

2019-11-26 13:11

法拉利逆向衝撞2機車 1女子當場失去呼吸心跳

2019-11-26 16:24

離譜建商施工！租屋處慘被水泥淹 網友驚：這房子廢了

2019-11-26 10:14

正妹訂餐竟收到外送員「33字簡訊」 驚呼：好恐怖！

2019-11-26 10:17

台南「名魔」蘇姓婦人再現 指揮警辦案狂喊「把她逮捕回去」

2019-11-26 10:38

獨／早預謀搶天珠殺人棄屍？ 台中三匪車內藏新買鐵鏟

2019-11-25 19:49

偷拍空姐美腿PO網挨告 男子喊冤：和她面對面覺得尷尬

2019-11-26 11:41

西雅圖「鄭重道歉」 13款咖啡可退換貨

2019-11-26 16:28

父難得下廚竟炒一盤「菜瓜布」網笑噴：滿滿的纖維質

2019-11-25 22:03

影／強風吹落900公斤路牌瞬間砸死騎士 影片曝光了

2019-11-26 15:18

桃園大學凌晨驚傳有人墜樓 19歲女大生當場死亡

2019-11-26 12:11

西雅圖涉摻豆醜聞 衛生局：48小時內下架13項產品

2019-11-26 16:34

飛來橫禍！騎士遭路牌砸中慘死 村長憂鐵管弱不禁風

2019-11-25 22:08

台南紡織廠倉庫火警 打火兄弟滿身棉絮除汙機派上用場

2019-11-26 10:09

台南浪漫海灣 深夜驚見女浮屍

2019-11-26 00:28

被告偽文卻問他陳明文選舉 大林鎮長批縣調站當打手

2019-11-26 08:55

涉摻低價豆認罪！ 西雅圖咖啡：鄭重道歉，開放退貨

2019-11-26 16:22

境外「幽靈包裹」亂槍打鳥 民眾簽收付款成冤大頭

2019-11-26 15:14

愛偷女內褲戴頭上睡覺判刑確定 鄰居認為應就醫

2019-11-26 10:22

遇死劫藝品商綽號「張天珠」 想賣天珠給李連杰夢難圓

2019-11-25 23:29

愛上投資夥伴 男傳簡訊示愛還坦承是第三者

2019-11-26 07:48

男女深坑路邊聊天卻連車滑落半山腰 1人無生命跡象

2019-11-25 19:51

網友散布不利影片 邱議瑩深夜發文澄清並提告

2019-11-26 13:17

揚華科技美化財報坑殺股民 國內LED先驅判刑14年

2019-11-26 16:05

博奕業者捲6億道上懸賞2500萬？中警：無人報案

2019-11-26 14:37

量販超市下架標示不符西雅圖咖啡豆 可憑證明退換貨

2019-11-26 17:21

自撞墜橋案 死者最後通話「出車禍頭暈暈的」

2019-11-25 23:39

他驚見「超兇」提款機警語 網笑：領個錢壓力好大

2019-11-26 17:26

大量牛糞臭氣薰天擾鄰被告 淡水牧場判賠20萬元

2019-11-26 14:53

女家教指控男學生逼摸鳥 求償350萬元被駁回

2019-11-26 11:56

男子擁槍遇眼尖警 竟把責任推父親

2019-11-26 13:19

胞弟拿立委哥哥當招牌詐騙投資人 邱志偉今提告

2019-11-26 08:59

男女開車上山採草藥 停路邊休息卻連人帶車掉下山坡

2019-11-25 20:50

天珠劫 藝品聞人踏入死亡交易陷阱

2019-11-25 23:34

女兒涉盜賣媽媽土地吞226萬 東窗事發不吐還兩罪起訴

2019-11-26 10:09

天才同學手機印報告變「一張iPhone」 萬人笑瘋

2019-11-26 17:38

天冷腦中風昏倒在家 好在消防人員即時破門搶救

2019-11-26 16:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top