派出所長偷吃友人妻判賠40萬 警局：記過調職

2019-11-26 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



嘉義縣警局朴子分局已婚黃姓所長，日前被吳姓男子控告，與他的妻子紀女發生不當關係，吳並提出黃男與紀女Line通訊對話內容，證明2人發展不當關係，請求損害賠償，日前經嘉義地方法院民事宣判黃及紀女敗訴，應連帶給付吳男40萬元，黃員尊重判決結果，決定不上訴。

朴子分局表示，已立即將黃調整為非主管職務，並調離原單位；另黃員涉及不正常感情交往違反警察風紀，依「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」，核予記過二次。

判決書指出，黃與吳男2人是多年好友，吳與紀女已結婚多年，婚後育有1子1女，黃卻利用好友信任，與紀女發生多次關係，期間黃還多次傳「愛妳」、「比比，出來陪我好嗎」、「等你很久知道嗎」等語給紀女，紀女也坦承與黃男有不正常關係，後來與吳男離婚。

黃也曾在餐敘中向吳男道歉，表示「欠你多少我就還你多少，我沒有怨言」、「我也不會說怎麼樣，因為這是我欠你的」；另經法院審理，吳提供黃的Line通訊對話內容，的確是翻攝自黃手機。