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搜索行動遭洩密 南市調處副主任傳這13字

2019-11-26 16:33聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

調查局台南市調處府城站前副主任劉明冠遭控洩密搜索行動，高雄地院判劉5月徒刑，緩刑...
調查局台南市調處府城站前副主任劉明冠遭控洩密搜索行動，高雄地院判劉5月徒刑，緩刑2年、支付公庫20萬及接受2場法治教育。圖／本報資料照
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調查局台南市調處府城站前副主任劉明冠，遭控今年4月間在搜索吸金案前，傳訊息洩露給嫌疑人徐姓男子「5月2日注意一下，我很擔心你」，事後檢調從徐的手機驚覺竟有自己人洩密，另案將劉起訴瀆職罪嫌。高雄地院審理後，依公務員洩漏國防以外之秘密消息罪，判劉5月徒刑，緩刑2年、支付公庫20萬及接受2場法治教育。仍可上訴。

劉明冠調查班31期，曾涉酒駕影響仕途，去年才升副主任，爆出此事後，調查局長呂文忠表示遺憾、痛心，劉被拔官改調台東縣調查站專員。

判決指出，高雄地檢署指揮台南市調處偵辦「三聯國際公司」吸金20億案，向法院聲請對綽號「東哥」的徐姓男子等人搜索，預計今年5月2日行動，時任南市調處府城站副主任的劉明冠雖沒參與此案，4月22日晚間看見辦公室2樓白板寫「機站，XX」、「全站（5/1北上X、X、X、X）」，研判得知要發動對徐搜索。

由於劉明冠與徐姓男子本身就有交情，看見白板當下，就傳LINE給徐「5月2日注意一下，我很擔心你」，洩漏搜索日期。

據了解，徐姓男子事先獲通風報信，有時間準備串證、滅證等，但沒刪除手機對話，當檢調扣得手機，查閱發現劉明冠有傳訊洩密搜索行動，於是另交由調查局南機站分案偵辦，5月23日出動搜索並帶回劉，訊後命令8萬元交保。

劉明冠審理時認罪，法官痛批他隨意將偵查中預定執行搜索日洩露給別人，恐會影響偵查程序的順利進行及真實發現，考量他認罪犯後態度良好，雖先前曾涉酒駕案件也緩刑期滿，此次應知道警惕不會再犯，同意宣告緩刑。

吸金公務員

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