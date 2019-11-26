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揚華科技美化財報坑殺股民 國內LED先驅判刑14年

2019-11-26 16:05聯合報 記者陳俊智／即時報導

在國內享有「LED先驅」之稱的揚華科技公司實際負責人詹世雄，涉嫌透過旗下人頭公司製作循環假交易，美化公司財報募資3億元，今天被新北地院認定違反證券交易法和銀行法，判刑14年，共犯林姓財務經理等22人也分別被判4月到4年2月不等刑期。全案可上訴。

判決指出，詹世雄原為先進開發光電股份有限公司的總經理和負責人，2008年間，先進公司發生經營問題，他另起爐灶，成立鴻測科技股份有限公司，並找林男擔任財務經理。但是，他覺得鴻測的發展有限，於是又與林男商量，以林妻（不起訴處分）成立的公司入股已上市的金美克能公司（4703），取得經營權後，2012年更名為揚華科技，在向市場廣大投資者募資。

詹世雄等人為了募集資金，利用8間以上人頭公司進行LED晶片、空氣清淨器等產品的循環假交易，製造揚華公司2012年6億元、2013年14億元和2014年29億元的高營收假象，讓投資者誤以為該公司前景可期，吸引熱錢挹注。

華揚科技以假交易方式募得3億元資金，但因為人頭公司交易品項都是LED和空氣清淨器，商品最後又回流到當初出貨的公司，詭異交易案備受質疑；最後，鴻測科技2015年5月無預警倒閉，檢調單位2015年6月也展開搜索行動，帶回詹世雄等人調查。

法院審理時，詹世雄承認交易案的存在，但辯稱自己只是鴻測公司的董事長特助，沒有決策權，但其員工均表示自己是聽從詹的指示工作，業務往來的銀行行員也證稱他是鴻測公司的實際負責人，說詞最後未被採信。

詹世雄利用美化財報手法向銀行詐貸並坑殺800多名投資者，去年11月已被新北地院民事庭判賠9億3694萬餘元；刑事部分，新北地院認為詹世雄雖然在偵查中自首、自白部分犯行，但就部分犯罪的分工細節仍有推諉卸責情形，只是形式上有反省之意，並非真誠悔悟，因此依犯罪情節和犯後態度量刑14年。

在國內享有「LED先驅」之稱的揚華科技公司實際負責人詹世雄，涉嫌透過旗下人頭公司...
在國內享有「LED先驅」之稱的揚華科技公司實際負責人詹世雄，涉嫌透過旗下人頭公司製作循環假交易，美化公司財報募資3億元，今天被新北地院認定違反證券交易法和銀行法，判刑14年，共犯林姓財務經理等22人也分別被判4月到4年2月不等刑期。本報資料照片
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