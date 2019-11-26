西雅圖咖啡涉摻低價豆 總經理3百萬交保

2019-11-26 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



西雅圖咖啡。圖／本報系資料照片 分享 facebook

西雅圖極品咖啡，今年10月遭踢爆摻入低價咖啡豆販售，士林地檢署分案追查，昨日搜索西雅圖咖啡經營者，並傳喚劉姓總經理等6人到案說明，經檢察官訊問後，認為違反食品衛生管理法嫌疑重大，諭令劉總經理3百萬元交保，今早劉在律師陪同下，即刻繳回1千萬元的不法所得。

士檢調查，西雅圖咖啡從2018年起，涉嫌為降低成本牟取不法利益，向上游公司購買阿拉比卡咖啡豆和羅布斯塔咖啡豆2種咖啡豆，把原本僅作為「濾掛式咖啡原料」使用的羅布斯塔咖啡豆，攙入、混充或假冒為阿拉比卡咖啡豆。

西雅圖咖啡13項產品，含有羅布斯塔咖啡豆，但包裝上卻標示「100％阿拉比卡豆」，並在直營店、加盟店及家樂福等賣場通路陳列販賣，導致消費者誤信包裝上的咖啡豆品種及品質而購入，初步估計不法利益達上千萬元。

檢方指出，昨日帶回被告劉姓總經理、二廠李姓廠長、何姓員工，和其他3名證人，經檢察官訊問，劉等3人違反食品衛生管理法攙偽食品罪，及刑法標示不實罪，犯罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，今日凌晨2時許，諭令劉、李、何3人交保3百萬、20萬、5萬元。

檢方表示，今早劉在律師陪同下，至地檢署繳回1千萬元的犯罪所得，且稍晚將以馥餘公司名義，向消費大眾道歉，積極配合調查，及辦理後續回收換貨事宜，表示「誠心悔過之意」。