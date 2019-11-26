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德國戰後最大竊案？「綠穹珍寶館」10億珠寶事件

大量牛糞臭氣薰天擾鄰被告 淡水牧場判賠20萬元

2019-11-26 14:53聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

新北市淡水區犇群牧場被指控堆放大量牛糞，臭氣薰天汙染周遭空氣，劉姓鄰居一狀告上法院，要求張姓牧場負責人改善並賠償，一審判牧場不得排放超過標準值的臭氣侵擾劉的土地；案件上訴，台灣高等法院維持一審認定，並判張應賠償鄰居20萬元，可上訴。

劉姓鄰居主張，張姓男子把淡水區的土地提供給兒子經營牧場，且牧場沒有取得新北市政府環保局核發的廢水排放許可，卻每天2次排放含有牛糞、工業用醋酸的廢水，侵害他的土地，還堆放大量牛糞，臭氣薰天，導致他健康受損。

劉向法院請求，張姓父子不得將牧場廢水排放至他的土地，也不得排放超過標準值的臭氣，侵擾他的土地；上訴高院時，劉追加請求醫療費、精神慰撫金56萬餘元。

高院認為，劉並沒有舉證張姓父子有把廢水排至自己的土地，且牧場也有環保局核發的水汙染防治許可證，現場排放廢水也符合流程，因此此部分不採信劉的主張。

但張姓父子牧場產生的臭氣確實已經超過標準值，且侵擾劉的土地範圍，因此劉請求牧不得排放超過標準值的臭氣，確實有理由。另考量牧場堆放牛糞沒有隔絕措施，造成劉精神、健康、居住安寧受到損害，判張姓父子應賠償劉20萬元精神慰撫金。

圖為示意圖，與本案無關。本報資料照片
圖為示意圖，與本案無關。本報資料照片
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牧場淡水

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