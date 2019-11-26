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中影附隨組織案 律師：黨產會不採有力證據

2019-11-26 14:52聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

行政院不當黨產委員會去年認定中影公司為國民黨附隨組織，因此中影所有118億資產被全數凍結。中影不服提告，台北高等行政法院今上午首度開庭，中影委任律師蔡進良主張，黨產會未說明採納及不採納哪些鑑定人及調查證據之理由，事實認定已有問題，原處分作成有程序瑕疵而不合法。

黨產會去年認定中影為國民黨附隨組織，並推定中影特定財產為不當取得財產，因而全部凍結、禁止處分，須先向黨產會申請許可才能動支。中影不服，提行政訴訟欲撤銷原處分，並聲請停止執行。

本案訴訟今上午第二度進行準備程序，律師蔡進良主張，黨產會應於當事人有利及不利情形，一律注意，且應斟酌全部聽證紀錄，於原處分書揭載採納與否的理由，即使不採納部分也應作說明，才合乎正當程序，原處分違反行政程序法第108條及釋字709號、739號解釋意旨。

黨產會反駁，雖依黨產條例第14條規定應經「公開聽證程序」才能作出處分，但與行政程序法第108條第1項但書規定應依「聽證紀錄」作成處分是兩回事，因此沒一一論述理由也不影響合法性，涉及機關判斷餘地的請予以尊重。

除了聽證程序問題認知不一，雙方也針對中影文化城土地估價問題爭執不休。蔡進良認為，中影文化城有4000坪土地屬河川區，因此土地用公告現值估計違反經驗法則。

他質疑，黨產會對於移轉不動產「相不相當對價」的鑑定標準採取對中影不利的證據，卻沒說明其他專家結論為何不採，請求舉出「斟酌」聽證紀錄的內部討論相關證據。

針對原處分適用的法律是否合憲，法官林淑婷請中影律師出具書狀論述何處違憲，雙方在期限內陳報書狀，改訂明年1月14日上午11時續行審理。停止執行部分，北高行第二度裁定駁回，已抗告至最高行政法院。

黨產會中影國民黨

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