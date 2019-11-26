博奕業者捲6億道上懸賞2500萬？中警：無人報案

2019-11-26 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市綽號「勇哥」的林姓男子遭控「不顧江湖道義」，涉嫌捲款潛逃大陸、菲律賓，欠債金額高達6億元，因此有道上人士在11月中旬時，透過網路散布，懸賞2000萬元，近日懸賞金額又提高至2500萬元，引發議論。台中市刑大表示，有掌握相關情資，不過此人非台中地院、地檢發布通緝的對象，也無涉及刑案，台中市警局所轄分局都沒有接獲被害人報案，呼籲若有人掌握不法事證，呼籲勇於出面報案，警方將馬上立案偵辦。

台中市警局刑警大隊表示，全案警方有掌握情資，經查該名男子的戶籍地在北區，有刑案前科，不過目前並非台中地方法院、台中地檢署發布通緝的對象，也沒有涉嫌刑案遭列案追緝，男子目前仍有刑案在上訴中，台中市警局所轄分局都沒有接獲被害人指控男子涉嫌不法的報案紀錄，將持續追查後續發展，也呼籲被害市民若遭不法，勇於出面指證。

據調查，林姓男子（41歲，賭博、詐欺前科）綽號「勇哥」在11月中旬被道上人士在網路下「懸賞令」，指控他經營「博奕事業」，不顧江湖道義，枉費全台各地的老闆、金主相挺，留下遺書後，捲款潛逃，金額高達6億元，因此發出2000萬的懸賞，要全台各地網友幫忙找人，訊息才傳沒幾天，近日又將金額更新到2500萬元。

道上人士指控，目前掌握林可能藏身中部地區，也有可能在跳票風波後，偷渡大陸、菲律賓等國家，爆發前還用地下匯兌將錢轉到國外，因此下懸賞令要逼林出面處理。