遭逆向機車衝撞吃上肇逃官司 他無過失肇責獲判無罪

2019-11-26 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園簡姓男子和過彎逆向而來張姓騎士碰撞，簡因當時開小貨車卻沒有駕照，擔心被發現沒留在現場就離去，被檢方依肇事逃逸罪嫌起訴；法院查，簡遵行開在自己車道，車禍中無肇因也無過失，並依今年5月31日公布的大法官釋字777號解釋認定「肇事」語意不清，部分違憲等，判處簡無罪。

檢方起訴指出，簡男去年12月17日早上9點無照駕駛1輛小貨車，在蘆竹區延山林路往海山路，因閃避不及和對向騎機車的張男碰撞，張人車倒地右肩膀脫臼，但簡明知肇事致人受傷，應採取救護或其他措施，卻為規避無照責任，隨即肇事逃逸。

審理時，簡坦承和張碰撞但堅決否認有肇逃，辯稱張男當時車速很快，而且過彎沒有減速，自己向右閃避不及，仍遭張碰撞到貨車車尾；張則說，現場彎道有點大，當時以時速50至60公里，怕打滑無法急煞，不管對方車有無壓到中線，自己都會跨越到對向撞上，並坦承本身車速「真的過快」。

法院勘驗後車行車紀錄器，發現張因車速過快、過彎不及，跨越分向限制線逆向侵入對向車道，導致本件車禍發生；而簡男案發時在車道行內遵行，雖在過彎時壓到中線，但仍在自己車道內，對於張以時速50至60公里逆向侵入，主觀上無法預見，實在猝不及防，難認有肇因、應無過失。

因此，簡肇事後違規離開現場，應科予行政罰，但對於車禍發生，無證據顯示他有過失，依據大法官釋字777號解釋，肇事逃逸罪中在非因駕駛人之故意或過失所致事故之情形是否構成「肇事」，不是一般人容易理解或預見，文義違反憲法明確性原則，今年5月31日公布後失效。