賣逾期奶精近1年 進口商竟告知下游「未流入市面」

2019-11-26 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



高雄檢調會同衛生單位今年4月破獲「易洲公司」前年涉把逾期的奶精原料，攪拌製成「AAA奶精」、「玫瑰花牌奶精」販售給KTV、早餐店等，總計詐得25萬多元，另還將存量過多的越南進口味素，重新包裝佯裝為台灣製「味春高純度味精」，高雄地檢署今天依詐欺取財罪，起訴柯姓負責人等3人、1人緩起訴。

檢方調查，柯姓負責人（67歲）、柯姓生管主任、侯姓廠務人員2017年間知道公司庫存「榮達奶精」將於同年7月27日到期，5、6月間就把奶精攪料製成「奶精半成品」、「荷蘭奶精25公斤裝」、「玫瑰花牌奶精25公斤裝」；當逾期後，又再製成「AAA奶精」、「荷蘭奶精」及「玫瑰花牌奶精」25公斤裝及1公斤裝，賣給下游KTV、早餐店、餐廳、飲料店等，總計2017年7月28日起至2018年5月間共詐25萬8247元。

檢察官另追出，柯姓生產主管、柯姓總經理特助，也把公司自越南進口、庫存過多的「MIWON美蘭味素25公斤裝」，2018年5、6月間，將總共3250公斤，分裝成每包1公斤、共3250包，包裝成原產地為台灣的「味春高純度味精」對外販售。

檢方痛批，柯姓負責人販售逾期奶精增加消費者罹患急性腸胃炎風險，且被查獲後，還出具聲明書給下游廠商稱「奶精未流入市面，是有心人士故意將事情渲染擴大」，此態度惡劣，建請法院從重量刑。