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免費招待選民遊基隆港？賴清德姪子確定保住議員資格

2019-11-26 12:14聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

民進黨副總統參選人賴清德的姪子、基隆市議員童子瑋去年第一次參選就拿下該選區最高票，被對手曾紀嚴指控舉辦免費遊港活動期約賄選，提起當選無效訴訟，一審判曾紀嚴敗訴，曾不服提起上訴，並認為「戰場」在二審；台灣高等法院今天宣判，仍判曾紀嚴敗訴，童子瑋確定保住議員資格。

曾紀嚴指控，童子瑋擔任「基隆市Yes We Can夢想起飛協進會」理事長，選前舉辦基隆港旅遊活動，免費招待第3選區數百名在籍選民參加，藉提供旅遊、餐飲保險和往返車資，達到期約行使投票權目的。

童子瑋抗辯，協會提出社區營造點「尋‧憶‧委託行記畫」，參加文化局計畫徵選入選成行，凡有興趣的人都可自由報名參加，並未限定仁愛區在籍選民。相關費用由文化局補助款支應，一切合法。

一審認為，各地縣市政府文化局舉辦社區營造點計畫徵選行之有年，「尋‧憶‧委託行記畫」受邀對象，無任何地域性或參訪資格限制。縱然事後僅有「在籍選民」參與，也是參與者或未參與者自由取捨，難產生所謂行賄主觀犯意，駁回告訴。

曾紀嚴不服提上訴，高院認為，活動網頁有寫明是「基隆港啟航遊歷委託行」，也有記載活動緣由、主辦單位、指導單位等，參加活動的民眾主管上會認為是協會舉辦的「尋憶委託行」活動，而非童子瑋的競選活動。

另外，童子瑋在活動當中也沒有請託拜票行為，活動支出費用僅有船舶租借費1萬6000元、保險費4628元，並沒有發放餐盒、茶水，參與的民眾平均所得利益甚微，不影響選民投票意向，因此駁回曾紀嚴上訴，童子瑋確定保住議員資格。

童子瑋（右一）。本報資料照片
童子瑋（右一）。本報資料照片
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童子瑋基隆港文化局

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