無照還酒駕 他想逃卻衝撞員警被判刑3月

2019-11-26 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市鄭姓男子今年7月初中午渾身酒氣違規無照騎車上路，在楠梓加昌路、海專路口遭巡邏員警示意盤查，沒想到他為規避酒駕刑責，蓄意催油門逃逸，衝撞上當時站在機車左前方的蔡姓警員，還一路拖行數公尺，造成蔡員胸壁、下肢挫傷，涉嫌妨害公務、傷害等罪。橋頭地院從重依傷害罪，判處鄭男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

判決指出，鄭男今年7月8日中午，在檳榔攤飲酒過後，隨即騎機車上路，騎經加昌路、海專路口時，巡邏員警從警用系統發現，鄭男駕照早已遭註銷，違規駕駛情事明顯，於是示意盤查。鄭男眼見警員下車要求盤查，一時擔心酒駕情事被發現，反而萌生逃逸念頭，猛然催下油門想加速逃離現場，過程中撞上站在車前的蔡姓警員，害蔡員右側胸壁、右下肢均有挫傷。

員警強行逮捕蔡員，測得呼氣酒精濃度每公升0.18毫克，雖還不構成不能安全駕駛罪，但已違反新制道路交通管理處罰條例，又涉嫌犯妨害公務、傷害等罪，全案依法送辦。

鄭男警詢時坦承犯行，且有相關影像畫面佐證，橋頭地檢署認為，鄭不顧身穿警察制服的執勤警員站在車前，仍貿然催油門加速，擦撞警員還拖行數公尺，已構成用強暴方式妨害公務員執行職務，應從重依傷害罪論處。

橋頭地院審理認為，鄭男強暴妨害公務員執勤，藐視法治、挑戰執法公權力的心態相當不可取；被害員警要求以30萬元和解，鄭卻只願意給付3萬元，導致和解破局，考量犯後態度、公共危險前科後，依傷害罪判處鄭男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

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