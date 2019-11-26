偷拍空姐美腿PO網挨告 男子喊冤：和她面對面覺得尷尬

2019-11-26 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



蔣姓男子今年4月8日搭中華航空班機飛往香港，卻偷拍坐在對面的蔡姓空服員上傳臉書，對方認為蔣故意朝她大腿內側拍提告妨害秘密，蔣喊冤只是覺得空服員坐在他對面「很尷尬」；檢方認為，從照片無法辨識蔡身分，且蔣無聚焦在腿部，也沒拍到大腿你側等隱私部位，偵結不起訴。

蔡姓空服員控訴，當天蔣搭乘桃園飛往香港的班機，準備起飛時她坐在位置上，剛好和蔣男面對面，未料對方竟拿起手機，朝她大腿內側偷拍，還將該照片PO上臉書的社團，也沒有遮掩她的名牌，認為蔣男有無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位的故意，提告妨害秘密罪嫌。

檢方訊時，蔣堅決否認犯嫌，辯稱當時搭該班機時和蔡姓空服員面對面相坐，他感到尷尬，所以才拍這張照片PO上臉書社團，目的是要表示該座位令人尷尬，且自己並沒有拍攝對方臉部，現場也屬於公共場所，並無妨害秘密。

檢方勘驗照片，蔡乘坐的位置並無布簾、拉門等適當設備區隔空服員與一般乘客使用空間的界線，客觀上無從確保活動的隱密性，難認非屬於公共場合，而且蔡當時身穿華航制服，坐下時其短裙下緣在膝蓋之上，雙腳大部分均已裸露在外，依國內社會觀點，難認該裸露的雙腳屬隱私部位。

此外，蔡女當時呈現雙膝併攏，照片中並未拍到大腿內側，加上蔣男照片取鏡構圖中，是拍攝蔡女頸部以下部分的全身畫面，並沒有將鏡頭聚焦在對方雙腿，難認主觀上有妨害秘密。