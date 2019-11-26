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MLB／馬林魚正式釋出陳偉殷 經紀公司上工了！

女兒涉盜賣媽媽土地吞226萬 東窗事發不吐還兩罪起訴

2019-11-26 10:09聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

在基隆市證券業任職的林姓女子，涉嫌盜賣媽媽名下土地持分給舅舅，侵吞226萬多元，東窗事發後不還錢。她的媽媽除透過兒子在民事庭爭取債權，另報警控告女兒3條罪名。檢方偵結，將林女依詐欺、偽造文書罪嫌將起訴；竊盜罪部分，因媽媽又撤告不起訴。

檢警調查，2013年林母與其他手足辦理共同繼承養父土地及分割事宜，林女代表媽媽出面。她未經媽媽同意，將媽媽名下部分土地持分移轉給舅舅，購地款226萬2500元存入林母帳戶後，林女因長期保管媽媽證券戶存摺、印章，冒用媽媽名義提領一空。

林母去年5月1日得知土地被女兒盜賣，錢被盜領，相當生氣。林女允諾還錢，並在去年5月7日簽了236萬2500元本票給媽媽，做為賠償金，事後卻形同「脫產」毀諾。

林母把本票背書轉讓給兒子林男，林得知姊姊去年6月15日將名下土地、建物，供她的女兒設定擔保債權250萬，主張抵押權設定屬無償行為，妨害他的債權求償，提告訴請撤銷抵押設定。

林女辯稱，她因遭人倒債多次跟女兒借貸供周轉，女兒考量債權應獲得足額擔保，才要求她以名下不動產設定抵押權，屬有償行為。

法官查出，林女抵押權申請登記時間為去年6 月14日，隔天完成登記。擔保債權總類及範圍為前年12月發生的債務，且無利息、遲延利息或違約金之關約定，採信林男主張，今年4月判決林男勝訴。

林姓女子涉嫌盜賣媽媽名下土地侵吞226萬多元，檢方偵結，依詐欺、偽造文書罪嫌將林...
林姓女子涉嫌盜賣媽媽名下土地侵吞226萬多元，檢方偵結，依詐欺、偽造文書罪嫌將林女起訴。記者邱瑞杰／攝影
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