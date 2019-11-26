被告偽文卻問他陳明文選舉 大林鎮長批縣調站當打手

2019-11-26 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



嘉義縣大林鎮長簡志偉日前接到，嘉義地檢署依他字「偽造文書案等」調查傳票，昨天上午向嘉義地檢報到後，再到縣調站接受偵訊，對於縣調員指他被告「意圖使人不當選」，訊問陳明文選舉相關內容，讓他質疑「與環保局偽造文書何關？」質疑縣調站作法，是否成為特定人士打手？

嘉義縣調查站表示，相關偵訊都是例行程序，透過訊問釐清疑點，調查站絕對秉持公正立場。

簡志偉說，昨天向檢察官報到後，即被2名調查員帶去調查站，從頭到尾2調查員都沒說明，除環保局外提告「偽造文書」，還有誰告他，卻說他還涉「意圖使人不當選」、「意圖使公務員登載不實」，詢問過程不斷針對陳明文選舉提問，問「是否認識陳明文」、「知道陳要選舉嗎？」他不解偵訊內容是為誰問的？

「為什麼想陷人入罪？」簡志偉認為，縣調查站針對環保局「偽造文書」問案他絕對配合，但與此無關、無人提告案要訊問，為何不對當事人說明、也不回應；他與環保局的案子和陳明文選舉有何關係，怎會扯上「意圖使人不當選？」縣調站作法好像已成為特定人打手、令人害怕。

他說，調查員昨天詢問許多問題，都有誘導之嫌，他不小心可能掉進陷阱，這種誘導做法已出現嚴重瑕疵，建議調查站主管、檢察官調出錄音檔查察。