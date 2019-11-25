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桃檢反賄創新點子 12月組100社群1945網軍反賄

2019-11-25 20:20聯合報 記者曾增勳／即時報導

明年總統、立委參選人完成登記，桃園地檢署展開查賄行動，桃檢觀護人室推出「i幸福 News Uber」新聞發佈中心宣導反賄選，由高顏值檢察官黃翎樵、劉昱吟擔綱拍攝「查賄HERO」宣導反賄影片，反賄新點子引起社會注意「桃檢不一樣了」，桃檢更號召在地超過500人以上的個人社群，網羅100個社群版主成立「揪網軍1945(依舊是我)」網軍，將利用Line社群發報露出訊息、配合圖片，在選前最後一個月，頻繁密集針對反賄選訊息提醒選民。

桃園地檢署檢察長郭文東今天下午表示，今年查賄、反賄選不同往年，就是透過貫穿雲端反賄概念，結合科技查賄做法，有別過去傳統靠監聽、檢舉方式查賄，現在改以數位的檢舉、查賄app等科技查賄方式，提醒民眾拒絕賄選決心。

桃檢號稱「反賄選總策畫師」主任觀護人楊英櫻表示，桃檢今年查賄、反賄重點，採取每月一個主題性話題操作，繼襄閱主任檢察官林秀敏化身「獨立特派員」播報反賄選宣傳，並由檢察官黃翎樵、劉昱吟擔任男女主角拍攝「向HERO致敬」宣導反賄微電影，得到很好效果，以形象包裝特色，有別其他地檢署，鼓勵網友利用IG、FB截圖寄回桃檢而非只是按讚，12月上旬將成立一支100個社群版主(每個社群超過500人)的「揪網軍1945(依舊是我)」網軍專案，在選前最後1個月，透過Line群組配合圖片向市民問安，提醒選舉、反賄重要訊息。

桃檢與桃園市調處、市警局因應查賄成立桃園查察賄選專案小組，針對明年總統、立委選舉展開查賄行動，桃園市警局表示，地檢署檢察官與市警局各分局相繼舉辦查賄、反賄座談宣導會議，在選舉期間針對候選人、選民查賄、反賄，淨化選風。

高顏值桃園地檢署檢察官劉昱吟（右）、黃翎樵（左）在「向HERO致敬」反賄影片擔綱...
高顏值桃園地檢署檢察官劉昱吟（右）、黃翎樵（左）在「向HERO致敬」反賄影片擔綱拍攝，創新作為吸引社會注意。圖／聯合報資料照片
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桃園地檢署、市調處及市警局成立桃園查察賄選專案小組，桃園地檢署檢察長郭文東（前排...
桃園地檢署、市調處及市警局成立桃園查察賄選專案小組，桃園地檢署檢察長郭文東（前排右）、桃園市調處長汪仁成（前排左）參與聯繫會報。記者曾增勳／攝影
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桃園地檢署觀護人室邀請襄閱主任檢察官林秀敏（見圖）擔任獨立特派員播報新聞方式，製...
桃園地檢署觀護人室邀請襄閱主任檢察官林秀敏（見圖）擔任獨立特派員播報新聞方式，製作反賄宣導影片受矚目。圖／桃檢觀護人室提供
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