手術害病患鼻子變形險不能呼吸？李進良遭求償336萬

2019-11-25 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



整形醫師李進良和藝人小禎長達12年的婚姻畫下句點，受到外界關注；李進良被控替一名二手精品店老闆動隆鼻手術，未經允許割耳朵皮膚移植至鼻部，移植後組織壞死也未進行清創治療，導致老闆鼻部嚴重變形，得靠鼻撐器才能勉強呼吸，李進良被提告求償336萬餘元；台北地方法院認為李進良沒有醫療疏失，老闆鼻部感染變形和李進良的醫療行為無關，判李進良勝訴免賠，可上訴。

精品店老闆提告主張，他為了改善鼻型，2015年到嘉仕美整形診所由李進良替他隆鼻，未料李進良手術中發現他的鼻小柱皮膚不足以蓋住墊高的部分，未經同意就擅自切他的耳朵皮膚移植到鼻部，且移植前沒有先植皮，明顯違反醫療常規，有醫療疏失。

老闆指出，手術後移植的組織始終發黑，他回診時，李進良只有將發黑的皮膚拿出並縫合傷口，並沒有進行清創治療，導致他鼻部嚴重感染變形，需要接受多次清創和重建手術，且也須拿他的耳軟骨或口腔黏膜移植，導致他耳朵嚴重變形，口腔內疤痕組織緊縮，嘴唇緊繃，鼻孔也需要透過鼻撐器才能勉強呼吸，因此請求醫療費、交通費、生活開支、精神慰撫金等，共336萬餘元。

李進良抗辯，他在手術之前已經有說明「韓式自體嘟嘟隆鼻手術」的內容，手術說明書也有記載會用耳朵皮膚覆蓋鼻孔，病患術前已經知悉且親筆簽名；他使用耳軟骨移植到病患的鼻小柱，並用耳朵皮膚覆蓋鼻孔的手術方式，是醫界隆鼻通用術法，也有醫學期刊文獻佐證。

他指出，手術後需要觀察3至6月才能判斷移植皮膚是否壞死，他在病患回診時並沒有發現有感染壞死狀況，因此沒有清創的必要，病患卻自行找其他的醫師清創、重建，導致傷口不斷擴大，至今無法恢復，和他的醫療處置沒有關係，請求駁回病患請求。

法官認為，根據證人及醫審會的鑑定報告，足以認定用自身耳朵皮膚移植是醫界常見做法，李進良並沒有違反醫療常規；另手術說明書也有提到會切除耳朵皮膚移植，病患經營二手精品店多年，且有多次隆鼻經驗，應可仔細閱讀後了解手術內容。