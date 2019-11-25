林思銘Line群組遭惡意攻擊 激戰數小時今提告阻歪風

2019-11-25 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



昨日晚間國民黨新竹縣立委第二選區候選人林思銘陣營組建的「林思銘竹北後援會」LINE群組，突然湧入大批不明身分帳號，竄改群組圖片且惡言謾罵「我他全殺」、「賄選」等字眼，群組管理員發現後立刻把對方踢出群組，隨即又被不明帳號踢出，雙邊在群組交戰數個多小時後才控制局勢。目前已將幾個群組全改為封閉式群組，並於今天下午報警處理，要遏止此歪風。

林思銘競辦發言人劉志枰表示，原群組內有一百多人，昨晚有人惡意翻群，把帳號踢掉，當時成員僅剩一半，還發表誹謗不實的言論，此舉已涉及違反刑法公然侮辱罪、誹謗罪、民法侵權行為。由於惡意行為已明確違反刑法妨害電腦使用罪相關罪責，意人不當選，也明顯違反選罷法，為遏止網路霸凌惡行歪風，今天下午已報警處理。

林思銘先前的官方粉絲團也曾被惡意檢舉，導致大量刪文，這種系統性的攻擊，讓粉絲團文章莫名消失。劉志枰指出，不要以為躲在鍵盤後面就可以心存僥倖，現在已經報警提告，即使匿名、隱藏IP位址，仍有跡可循追查，使用這種惡劣手法進行網路攻擊者除了刑事責任外，還必須面對民事損害賠償。