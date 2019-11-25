工會發起人以餐會招募會員 立委參選人控告違反選罷法

2019-11-25 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／即時報導



台南市某工會發展協會李姓發起人，向民眾招募會員，涉嫌只要繳交1200元就能參加餐會、旅遊、拿禮品及年終尾牙，台南檢警調本月20日發動調查，21日依涉嫌違反選罷法聲押李獲准。台南市第二選區立委參選人李武龍今天指控李男涉嫌未經他同意將他掛名顧問並對外收費，下午到台南地檢署遞狀控告李涉及詐欺及違反選罷法罪嫌，案由南檢收件受理。

李武龍今天下午2點多由委任律師蔡進欽陪同，到台南地檢署遞狀控告李姓男子涉詐欺和違反選罷法，李武龍按鈴後由法警引導到一樓收發室遞狀，被告李姓男子目前遭羈押在台南看守所。

李武龍說，李姓男子未經他和他父親李和順同意，冒用他名義掛名為工會發展協會顧問，並冒用他父親名義為會長，對外收費招攬會員，涉及詐欺和抹黑栽贓，因此提出告訴。他事後經民眾反映，也曾向警方提出舉報，請求嚴加偵辦。

李武龍說，他投入選戰以來，堅持一步一腳印，希望以優質政策吸引選民，拒絕以抹黑賄選方式贏得選戰，他相信在檢警調查下能釐清案情，是否為有心人栽贓、抹黑？靜待調查結果出爐。

據了解，某工會發展協會招募200名會員，每人繳1200元，會員每年可吃餐廳4次以上，每年全省旅遊10次以上，旅遊另繳費用；參加會員每人可領取香腸5節、魚丸8粒、可口奶滋2條，另一張通知單指12月16日將在麻豆某家餐廳舉辦年終尾牙。