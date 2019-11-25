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沖繩首里城重建之路：決心與否，攸關文資去留

機場攔截向心夫婦 調查局：事涉國安，無法對外說明

2019-11-25 15:11聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）新聞節目「60分鐘」（60 Min...
澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes），24日全球獨家播出中國叛逃者王立強（音譯）的相關訪談內容，王立強坦承自己如何協助中國在國外進行政治干預活動，他的任務地點，包括台灣在內。路透
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男子「王立強」日前指控香港上市公司「中國創新投資」、「中國趨勢」是中國中央軍委聯合參謀部所屬的中資公司，還稱主席向心受中國軍方高層委派收購兩公司，再以軍民融合發展與通訊業務為名，幫助中共在港台建立最高情報機構。據了解，調查局桃園市調處在桃園機場帶回向心與替任女董事龔青（向心之妻）調查，目前積極偵辦中，但不願透露詳情。

王立強（Wang William Liqiang），自稱是中國間諜、向澳洲當局提供大量資料，除透露他持寫上假名「王強」的護照到台灣協助中共干預選舉，策動媒體及網軍為韓國瑜助選、企圖推翻蔡英文外，他同時在香港進行間諜工作。

王指出，2014年他到香港進入中國創新投資公司任職，發現這不是一家普通的企業。2015年，中國創新投資執行長向心要王立強教他的妻子畫油畫，王便逐漸打入這家公司的核心。

王指，總部位在香港德輔道西的「中國創新投資」是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」。他稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，與電視台建立秘密的聯盟，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。

王表示，除了滲透香港大專院校的學生組織，組織中國學生網路，他也曾參與2015年10月的銅鑼灣書店行動，將銅鑼灣書店5人綁架到中國。他透露，進行銅鑼灣書店行動，是因為書店打算發售「抹黑」中共的書籍，包括計劃出版《習近平和他的六個女人》。

調查局也立案調查，桃園市調處鎖定向心及龔青在桃園機場離境時，將兩人帶回，請求就參與情報及特務活動的新聞報導配合調查，兩人則聘請台灣律師陪偵。全案目前積極偵辦中，但調查局表示事涉國安，無法對外說明。

香港桃園機場銅鑼灣書店

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