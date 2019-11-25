追訴權時效延長為3分之1 法務部：有利刑罰權實現

2019-11-25 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北即時報導



法務部次長陳明堂。 聯合報系資料照／記者曾健祐攝影 分享 facebook 立法院司法及法制委員會今天初審通過刑法修正草案，將「追訴權」及「行刑權」時效停止期間，由現行的4分之1延長為3分之1；委員會與列席官員討論後，對於修法內容沒有異議，修正案初審通過。

法務部政務次長陳明堂表示，舉例而言，觸犯最重本刑3年以上、未滿10年之罪者，追訴權時效原本為20年，若被告通緝，再加4分之1變為25年，不過，追訴權法律修正以後，犯罪者要遲至26.7年才能逃過法律的制裁。

陳明堂說，刑法追訴權時效停止、行刑權時效停止的修正，目的是在避免被告心存僥倖，以不正方式規避法律制裁，如此可以維護國家刑罰權的實現，法務部贊同。

追訴權時效規定在刑法第80條，法律規定犯罪越重，追訴期越長；行刑權時效規定在刑法第84條，判刑越重，行刑權時效也越長。

立委段宜康等人提案指出，經法院判決有罪確定的被告於入監服刑前潛逃出境者，人數不在少數，不僅讓國家追訴權與行刑權行使困難，也傷害司法威信，為避免時效停止成為犯罪者的保護傘，於是提案延長追訴權及行刑權時效。

立委鄭運鵬說，2013年至2015年判刑3年以上確定、逃亡未到案執行者，共有3151人，修法雖然延長的時效不多，但會讓犯罪者逃亡的成本提高，有利於國家刑罰權實現。