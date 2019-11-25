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體育老師看學生嬉鬧 言語辱罵女學生沒教養

2019-11-25 12:25聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

新竹市某國小吳姓男體育教師去年9月17日上楊姓女學生的班級體育課時，看到楊女與同學嬉鬧，以「上課不認真、很散漫，乾脆不要來算了」等語責備楊女與同學後，又以「你們全家都沒教養，你才會這樣」等語言辱罵楊女，新竹地檢署針對該案偵結，表示，吳師有足以貶損楊名譽，並向新竹地院聲請簡易判決處刑。

檢方指出，楊女為國小五年級學生，吳師分別在9月17日第5節體育課、10月15日第5節體育課、10月16日第7節體育課時，分別因看見學生拉筋完後躺在地上，竟以「需不需要我拿被子和枕頭給你？那麼散漫又沒家教，你們全家都跟你一樣沒有教養是不是？」；見另名男學生拉筋完後躺在地上，先以「你就像楊○○一樣沒家教，你們班男生最散漫、最沒家教的就是○○○」責罵男學生，再以「妳們班女生最懶惰、最沒家教的就是妳楊○○」等語辱罵楊女。

學校校長對此表示，去年學生回去告知家長後，家長認為需要由第三方來調查，所以後來由教育處成立教師專業審查委員會調查小組調查事情經過，確實發現吳師有不適當的言語，考績委員會也針對吳師提出懲處，校方擔心吳師若繼續為楊女上體育課會造成雙方負擔，最後將吳師調離原班，並經過三個月的觀察與考核，目前吳師仍在原校擔任體育科任教師。但校長也說，不知道事後家長與學生對吳師提告，直到今天才知情。

檢方認為，吳師觸犯刑法第309條第1項、少年福利與權益保障法第112條第1項前段之成年人故意對兒童犯公然侮辱罪嫌，而且有3次犯行，犯意各別，請予分論併罰，並依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。根據刑法第309條公然侮辱人者，可處拘役或3百元以下罰金。

新竹地檢署。記者張雅婷／攝影
新竹地檢署。記者張雅婷／攝影
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