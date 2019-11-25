影／新黨及邱毅提告柯文哲 刑事毀謗罪及意圖使人不當選

2019-11-25 11:47 攝影中心 記者 攝影中心 記者 侯永全 ／即時報導



台北市長柯文哲日前於「2019士林官邸菊展」開幕活動前受訪時稱「邱毅看起來就很像是共產黨提名的，可見國台辦應該對這國民黨、新黨的控制力很不錯！」，新黨不分區立委提名人邱毅與新黨發言人王炳忠、律師陳麗玲及賀樺上午赴台北地檢署，提告柯文哲刑事毀謗罪及意圖使人不當選之訴。