騙子怨詐4千和解要賠5萬 學生要求司法莫濫施同情

2019-11-25 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



蔡姓男子透過網路遊戲「星城online」向另名玩家購買價值4千元的星城遊戲幣，蔡又在臉書「愛蘋果iphone 6S現貨交流平台全新二手」社團內張貼欲兜售的訊息，林姓學生上當，答應以4千元買下。林依蔡指示到超商，以代碼繳費方式為蔡支付4千元的星城遊戲幣，事後卻收到「空盒」，氣得向高雄市警旗山分局報案。

新北地院依加重詐欺罪判蔡8月徒刑，沒收4千元犯罪所得。蔡上訴，聲稱有心和解，但「被害人受騙4千卻要求我賠5萬」，請求從輕量刑。但林姓被害人批評「如果只是原價賠我，無異鼓勵犯罪」，認為賠償不是重點，而是要讓犯罪的人受到應得的懲罰。高等法院駁回蔡上訴。

蔡男去年3月17日行騙，2天後林姓買家收到包裹，卻發現是空盒子，才知遭詐。橋頭地檢署陳請台灣高檢署檢察長令轉新北地檢署偵辦。

廿多歲的蔡男原從事汽車美容，有毒品、竊盜前科，新北地院認為他沒記取教訓，依司法院釋字第775 號解釋意旨，應加重其刑。不過考量蔡的犯罪所得金額、情節，如果處以「最低度刑」仍顯情輕法重，因此「先加後減」，判他8月徒刑。

蔡自認為有誠心和解，但被害人卻要求5萬元和解金，他希望高院從輕量刑。但林姓學生向高院具狀，指蔡犯罪金額雖不高，但蔡是累犯，且4千元對身為學生的他來說也是「不小的數字」，且蔡有煙毒前科，國家應繼續管束矯正，不可以輕微犯行就縱放，否則將對危害大眾。

林姓學生認為本案根本沒有和解的必要，要求高院依法論處，不要「濫施同情」。