台聯舉報「共諜」 告發郭冠英、吳斯懷涉外患罪

2019-11-25 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



台灣團結聯盟黨今上午赴調查局台北市調查處檢舉郭冠英，同時加告列國民黨不分區立委名單的退將吳斯懷涉外患罪。記者賴佩璇／攝影 分享 facebook 前行政院新聞局祕書郭冠英日前自稱「代表中國共產黨來這邊監督台灣省選舉」，引發爭議。繼綠黨及一邊一國行動黨告發涉外患罪及違反國安法後，台灣團結聯盟黨今上午也赴調查局台北市調查處檢舉郭，同時加告列國民黨不分區立委名單的退將吳斯懷，並在調查處大門外舉牌高喊：「效忠台灣，舉報共諜。」

各政黨2020不分區立委名單，幾乎都已經公布，其中原本被列為國民黨不分區第8名的前立委邱毅，因太過爭議主動退出。不過，邱毅改列新黨不分區立委名單首位。新黨不分區立委提名人日前赴中選會進行登記時，赫見郭冠英也一同現身，引發關注。

現場媒體詢問為何現身中選會？郭冠英竟稱：「我是代表中國共產黨，來這邊監督台灣省的選舉。」媒體追問「跟新黨一起來？｣郭冠英改口表示：「沒有、沒有，我是共產黨，代表共產黨。」中選會警衛隨即出面打斷，表示這裡不能受訪。

綠黨及一邊一國行動黨，上周五不約而同地赴台北地檢署告發郭涉刑法外患罪及國家安全法。台聯黨今上午也至北市處檢舉，指郭冠英未獲政府合法授權，擅自與中共約定監督台灣選舉，涉犯外患罪。

此外，吳斯懷身兼解放軍顧問，卻被國民黨列為不分區安全名單，若擔任立委進入立院國防委員會，即是把國防預算、國家機密對中共門戶大開，對國安造成重大損害，提名者黨主席吳敦義同為賣台共犯。

台聯黨表示，調查局應調查郭冠英代表中共監督台灣選舉，助習近平對台武統的相關事證，釐清吳斯懷是否身兼解放軍顧問，或與中國有約定？同時請求調查是否有台灣媒體接受中國資金。