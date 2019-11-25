北斗星輪滯台1年餘 遭限制出境船員赴法院抗議

2019-11-25 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



蒙古籍北斗星號郵輪蔡姓船東涉嫌非法經營海上加油站，蔡等人被起訴，北斗星輪因而滯留台中港碼頭，迄今已逾1年餘， 中國籍船舶管事黃建威及船長船員共5人被限制出境，在船上住了1年餘，黃等5人今天到台中地院舉白布條抗議。記者白錫鏗／攝影 分享 facebook 蒙古籍北斗星號郵輪蔡姓船東涉嫌非法經營海上加油站，從去年元月至11月間，出售9萬噸柴油給走私船、聯合國禁運船、及無法靠港加油船舶等，交易額達17億元，去年11月被查獲，中檢今年9月依違反商業會計法及偽造文書等罪起訴蔡姓船東等5人。中國籍船舶管事黃建威和緬甸籍船長及船員共5人被限制出境， 在船上住了1年餘，今天上午到台中地院高舉「司法不公、還我人權」白布條，希望能解除限制出境回家，台中地院表示將儘速開庭審理。

中檢起訴指出，蔡男在2106年間購入原為多明尼克籍「北斗星號」油輪，2018年臨時登記為蒙古籍，開始經營非法海上加油站，涉嫌與中國籍謝姓男子勾結，由謝引介一些走私船、聯合國禁運船、無法靠港加油船舶，在公海上給予駁油交易，雙方約定以人民幣末4碼為暗號，在東海的公海上面上完成交易。

北斗星號在高雄完成補給後，開到台中港加滿油料，油料是上游邱姓金主所屬億昇公司、穩鼎公司購入儲存在台中港免稅倉儲，然後北斗星號開到東海公海上標浮，等候由謝男引介而來的生意，船家說出人民幣末4碼為暗號，然後蔡找徐某人頭公司當假買主，徐某確定收到貨款後，通知北斗星號開始駁油交易，每公噸徐某獲利0.5美元，每趟標浮4至10天就可賣完整船4500公噸。

蔡嫌陸續僱用中國籍黃男、緬甸籍籍AU、NY等當押貨人，負責在北斗星號上監控駁油情形，他則在岸上遙控完成交易，虛偽填寫假買主及目的港（買油船舶目的地港口），如香港、日本石垣港等向主管機關陳報，明顯業務登載不實，造成國際間貿易秩序混亂。檢察官於今年9月間依違反商業會計法及偽造文書等罪起訴蔡姓船東等5人。

台中檢調偵辦蒙古籍北斗星號郵輪蔡姓船東涉嫌非法經營海上加油站，北斗星輪因而滯留台中港碼頭，迄今已逾1年餘， 中國籍船舶管事黃建威及船長船員共5人被限制出境，在船上住了1年餘，黃等5人今天到台中地院抗議。

黃建威等5人高舉寫著「司法不公、還我人權」的 白布條，高喊「還我自由」，黃表示去年11月10日因被誤以為販油給北韓， 遭限制於台中港17號碼頭，至今無法工作，老闆工資沒發，影響家裡生活，並稱老婆鬧著要和他離婚，家裡90多歲老媽沒人照顧。