親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

特斯拉自撞案 華男最後一通電話跟家人說「頭暈暈的」邊走向欄杆

香港人硬頸「真民意」：親中建制派區議選遭腰斬式潰敗

北斗星輪滯台1年餘 遭限制出境船員赴法院抗議

2019-11-25 11:17聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

蒙古籍北斗星號郵輪蔡姓船東涉嫌非法經營海上加油站，蔡等人被起訴，北斗星輪因而滯留...
蒙古籍北斗星號郵輪蔡姓船東涉嫌非法經營海上加油站，蔡等人被起訴，北斗星輪因而滯留台中港碼頭，迄今已逾1年餘， 中國籍船舶管事黃建威及船長船員共5人被限制出境，在船上住了1年餘，黃等5人今天到台中地院舉白布條抗議。記者白錫鏗／攝影
分享
蒙古籍北斗星號郵輪蔡姓船東涉嫌非法經營海上加油站，從去年元月至11月間，出售9萬噸柴油給走私船、聯合國禁運船、及無法靠港加油船舶等，交易額達17億元，去年11月被查獲，中檢今年9月依違反商業會計法及偽造文書等罪起訴蔡姓船東等5人。中國籍船舶管事黃建威和緬甸籍船長及船員共5人被限制出境， 在船上住了1年餘，今天上午到台中地院高舉「司法不公、還我人權」白布條，希望能解除限制出境回家，台中地院表示將儘速開庭審理。

中檢起訴指出，蔡男在2106年間購入原為多明尼克籍「北斗星號」油輪，2018年臨時登記為蒙古籍，開始經營非法海上加油站，涉嫌與中國籍謝姓男子勾結，由謝引介一些走私船、聯合國禁運船、無法靠港加油船舶，在公海上給予駁油交易，雙方約定以人民幣末4碼為暗號，在東海的公海上面上完成交易。

北斗星號在高雄完成補給後，開到台中港加滿油料，油料是上游邱姓金主所屬億昇公司、穩鼎公司購入儲存在台中港免稅倉儲，然後北斗星號開到東海公海上標浮，等候由謝男引介而來的生意，船家說出人民幣末4碼為暗號，然後蔡找徐某人頭公司當假買主，徐某確定收到貨款後，通知北斗星號開始駁油交易，每公噸徐某獲利0.5美元，每趟標浮4至10天就可賣完整船4500公噸。

蔡嫌陸續僱用中國籍黃男、緬甸籍籍AU、NY等當押貨人，負責在北斗星號上監控駁油情形，他則在岸上遙控完成交易，虛偽填寫假買主及目的港（買油船舶目的地港口），如香港、日本石垣港等向主管機關陳報，明顯業務登載不實，造成國際間貿易秩序混亂。檢察官於今年9月間依違反商業會計法及偽造文書等罪起訴蔡姓船東等5人。

台中檢調偵辦蒙古籍北斗星號郵輪蔡姓船東涉嫌非法經營海上加油站，北斗星輪因而滯留台中港碼頭，迄今已逾1年餘， 中國籍船舶管事黃建威及船長船員共5人被限制出境，在船上住了1年餘，黃等5人今天到台中地院抗議。

黃建威等5人高舉寫著「司法不公、還我人權」的 白布條，高喊「還我自由」，黃表示去年11月10日因被誤以為販油給北韓， 遭限制於台中港17號碼頭，至今無法工作，老闆工資沒發，影響家裡生活，並稱老婆鬧著要和他離婚，家裡90多歲老媽沒人照顧。

黃建威強調，在船上沒辦法生存，身體有病很久，沒錢去看病，請求台灣司法加快腳步，解除限制出境，放他回家。台中地院行政庭長林源森表示，法官將儘速開庭審理。

蒙古籍北斗星號郵輪蔡姓船東涉嫌非法經營海上加油站，蔡等人被起訴，北斗星輪因而滯留...
蒙古籍北斗星號郵輪蔡姓船東涉嫌非法經營海上加油站，蔡等人被起訴，北斗星輪因而滯留台中港碼頭，迄今已逾1年餘， 中國籍船舶管事黃建威及船長船員共5人被限制出境，在船上住了1年餘，黃等5人今天到台中地院抗議。圖／中國籍船舶管事黃建威提供
分享

郵輪

相關新聞

柯文哲淪綠打手？邱毅不滿遭抹紅憤提告

2019-11-25 11:16

體育老師看學生嬉鬧 言語辱罵女學生沒教養

2019-11-25 12:25

影／新黨及邱毅提告柯文哲 刑事毀謗罪及意圖使人不當選

2019-11-25 11:47

騙子怨詐4千和解要賠5萬 學生要求司法莫濫施同情

2019-11-25 11:30

台聯舉報「共諜」 告發郭冠英、吳斯懷涉外患罪

2019-11-25 11:24

兄弟檔殺9旬老翁分屍丟入溪中 2人得賠家屬1213萬確定

2019-11-25 11:11

「詐緝毒獎金」案 律師：毒販無罪 調查官翻案機會大

2019-11-25 01:08

「詐緝毒獎金」案 毒販無罪 調查官判刑被冤枉？

2019-11-25 01:04

渣人夫塗銷配偶欄 櫃姐淪小三告慘他

2019-11-24 23:41

行人沒走斑馬線被撞死 撞人騎士被判8個月

2019-11-24 20:42

安排的？緝毒組長詐獎金被判刑 毒販卻2度逆轉變無罪

2019-11-24 14:01

工地一夜兩竊賊 數十萬元電纜線遭竊

2019-11-24 12:19

從小由母親養大 兒拒付失智老父扶養費

2019-11-24 09:10

好心留宿前男友幫「省房錢」 她慘遭硬上、急割腕自清

2019-11-20 12:36

假扮喇嘛邀約2女討論宗教 強押上床性侵得逞判5年

2019-11-19 17:14

台中3歲童出生就被安置返家即虐死 社工：傷勢疑點重重

2019-11-19 16:28

以淚洗面、丟工作...正宮放過外遇慣犯 小三判賠10萬元

2019-11-14 12:15

中華民國退警總會12日陳抗 台北地院今夜「大設防」

2019-11-11 21:08

影／「瞎趴」改裝機車退散！警嚴格取締護新社花海寧靜

2019-11-11 15:45

男大生偷拍裙底雖獲不起訴 手機4GB私密照全沒收

2019-11-01 12:35
看更多

熱門文章

國1汐止段特斯拉撞橋墩 駕駛飛出車外掉下橋摔死

2019-11-24 14:45

試駕特斯拉國道自撞駕駛墜橋亡 目擊者：他自己掉下

2019-11-24 17:47

離奇！試駕特斯拉自撞護欄 下車後竟墜橋亡

2019-11-24 16:05

影／台中平交道事故 女救護志工：被誣指擅闖身痛心更痛

2019-11-24 15:18

男駕特斯拉自撞後摔橋下 業務員痛苦躺病床

2019-11-24 19:40

斗南住宅火警 受困四人救出幸無大礙

2019-11-24 23:47

特斯拉死亡車禍業務員左手骨折 襯衫沾血離開醫院

2019-11-24 21:23

斗六工廠火警 移工燒燙傷面積38%送醫

2019-11-25 11:23

圓病榻兒子的思念 老婦為兒尋找當年學生

2019-11-25 00:43

影／男大生騎機車夜衝武嶺 衝撞水溝起火傷重不治

2019-11-24 19:15

渣人夫塗銷配偶欄 櫃姐淪小三告慘他

2019-11-24 23:41

影／逆轉！台中鐵道車禍 不是駕駛闖平交道

2019-11-24 13:01

登山客水社大山受傷失聯 消防局抱怨登山隊未陪同照顧

2019-11-24 17:37

特斯拉自撞案 華男打電話說「頭暈暈的」邊走向欄杆

2019-11-25 11:13

潭子區民宅清晨火警 濃煙直竄天際全面燃燒

2019-11-25 09:07

她拜完月老秒遇變態男 報警後劇情神展開

2019-11-25 11:09

安排的？緝毒組長詐獎金被判刑 毒販卻2度逆轉變無罪

2019-11-24 14:01

試駕車離奇車禍駕駛身亡 特斯拉公司未回應

2019-11-24 19:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top