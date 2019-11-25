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香港人硬頸「真民意」：親中建制派區議選遭腰斬式潰敗

柯文哲淪綠打手？邱毅不滿遭抹紅憤提告

2019-11-25 11:16聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

前立委邱毅名列新黨不分區立委名單首位，柯文哲說：「整個看起來就很像共產黨提名的」，還說他（邱毅）可以在國民黨提名，也可以在新黨提，就表示國台辦對這兩個黨的控制力還不錯。邱毅認為柯言論不實，今上午赴台北地檢署控告涉誹謗及違反選罷法，「如有悔意，可私下道歉。」

11月22日上午，柯出席台北士林官邸菊展開幕活動，會前接受媒體聯訪，全程火藥味十足。媒體問柯怎麼看邱毅要組正義連線，還嗆蔡英文總統「你怕了嗎？」柯說，這就是民進黨不對，有些人在台灣社會大聲小聲，也不去處理，每天在抹紅柯文哲，該處理也不去處理，實在是「憨慢」（台語）。  

新黨及邱毅認為，柯的發言已經涉及誹謗及意圖使人不當選之違反選罷法行為，今上午在律師陳麗玲陪同之下提告。邱毅表示，柯文哲無憑無據、信口開河，污衊我。「我必須向大家說明清楚，我是新黨提名的！」柯文哲如是說，是對我個人的污辱，也是對新黨的攻擊。

邱毅說，柯常說自己被人「抹黑」、「抹紅」，一個政治上面已有舉足輕重地位的大人物、大咖角色，明明知道自己被人家抹黑、抹紅的痛苦，卻沒辦法用同理心去對待，在政治場域上無論是朋友或對手。這樣的肚量、偏狹想法，真的是歎為觀止！

希望他想想自己被抹紅、抹黑時難不難過？痛不痛苦？鬱不鬱悶？想通了就知道。柯反過頭對無辜者抹黑、抹紅，這樣的行為讓我對他大大失望。「柯文哲摸摸自己的良心、良知，好好想一想，如果有點悔意，不需要公開道歉，私底下打個電話給我，就可以了！」

新黨質疑，柯文哲本身是被綠媒長期「抹紅」的受害者，過去發言一向尚稱公道，何以此次這樣肆意誹謗邱毅、新黨、國民黨？難道繼時代力量、社民黨的要角後，才剛成立不久的台灣民眾黨也將被民進黨收編？

柯文哲被迫向民進黨及蔡政權交心？難道現在綠色恐怖當道，非得要跟著抹紅，才能免於被蔡政權追殺？國民黨溫良恭儉讓，但新黨當仁不讓，大家上法院說分明！

列新黨立委不分區名單首位的邱毅，今提告台北市長柯文哲涉誹謗及違反選罷法。記者賴佩...
列新黨立委不分區名單首位的邱毅，今提告台北市長柯文哲涉誹謗及違反選罷法。記者賴佩璇／攝影
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邱毅柯文哲2020選舉2020不分區立委

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