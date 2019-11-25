兄弟檔殺9旬老翁分屍丟入溪中 2人得賠家屬1213萬確定

2019-11-25 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



林舜銘、林宇光兄弟替父親處理債務，綁走90歲的老翁樓永豐後，將人帶到三峽租屋處殺害分屍，分別被判刑18年、14年8月定讞。民事部分，新北地院判林舜銘、林宇光應賠償樓的5名子女1013萬餘元確定；另樓的次女也提求償，最高法院判林舜銘、林宇光應賠償次女200萬元確定。

樓永豐1991年起向七旬的投資客林仕琅聲稱，可以取得台北市萬華區漢中街3000多坪土地優先購買權和開發案，向林陸續借款4000餘萬元，也承諾會返還6200萬元，未料開發案遲遲沒下文，林認為被詐騙，以有金主想參與投資為由約樓見面，將樓騙到兒子租的鐵皮屋，指使2名兒子給樓一點教訓，逼樓還錢。

林舜銘（49歲）、林宇光（48歲）以束帶綁住樓的手腳、膠帶封嘴，逼迫還錢，樓不配合，還嘲笑林仕琅「愚蠢才會借我錢」，氣得拿腳踏車橡皮內胎套住樓的脖子絞殺，再分屍六大塊丟到大漢溪和雲森瀑布等地。

樓遇害失聯，家屬懷疑是林姓父子涉案，但林家人否認。一名撿骨師2016年12月4日爬山時發現樓的脛骨，全案才曝光。林舜銘案發後曾搭機逃往美國，2017年6月以美國公民身分悄悄返國處理財產並匯往海外時被逮。

法院認為，林舜銘、林宇光無情剝奪樓永豐生命，讓樓無法安養天年，還死無全屍，未獲家屬諒解，考量2人犯行和大規模、無差別或長期虐殺人類等泯滅人性的行為有差別，判林舜銘18年徒刑、林宇光14年8月徒刑，而林仕琅未被認定參與殺人，判8月徒刑。