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渣人夫塗銷配偶欄 櫃姐淪小三告慘他

2019-11-24 23:41聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄張姓人夫前年上交友網站認識吳姓櫃姐，為掩飾已婚身分，竟涉拍照再修圖塗銷配偶欄取信她，但兩人交往不到一年就遭張的妻子發覺，吳女更吃上妨害家庭官司，但她不甘受騙，反提告張偽造文書並求償30萬元，高雄地院依犯行使變造準特種文書罪處拘役30日確定，民事部分也判應賠吳女5萬元，可上訴。

吳女提告指出，2017年5月透過交友網站認識張姓男子，她要求出示身分證確認是否單身，張卻拍下身分證後，電腦修圖塗銷配偶欄妻子名字，再LINE給她隱瞞已婚身分，導致她誤認而應允交往，直到2018年3月她發覺真相提分手，卻仍遭張妻提告妨害家庭。

吳女事後不滿提告張姓男子涉偽造文書，另提民事求償，主張張害她被冠上妨害他人家庭的「小三」罵名，應賠30萬元。

張姓男子應訊承認變造國民身分證，高雄地院依行使變造準特種文書罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案未上訴定讞。

張姓男子另於民事庭辯稱，變造身分證只是「朋友間嬉鬧玩笑」，且他妻子在臉書上貼照片會標註他，應能輕易發現他是有婦之夫，另吳女曾出席他的家庭聚會上，張的表妹問「嫂嫂怎沒來？」，可見她早知他已婚，卻選擇繼續交往；張認為，縱使兩人分手造成吳女身心煎熬，應跟他變造身分證沒有直接關聯，拒絕賠償。

法官認為，張姓男子大費周章用修圖軟體將身分證後的配偶欄塗銷，顯示刻意對吳女隱瞞已婚身分，至於張所辯稱的家庭聚會，縱使明目張膽帶吳女出席，卻與親友間隔2張大桌子，親友不一定能確認兩人關係。

法官痛批，現今社會雖已較過往思想開放，但對於介入他人婚姻關係的第三者，仍多冠以小三、狐狸精等罵名，張姓男子不會不知道，否則何須掩飾已婚增加交友機會，已屬故意侵害吳女的人格，並遭誤會成介入家庭的敗德女子，判張應賠5萬元。

高雄張姓人夫涉修圖塗銷身分證配偶欄，掩飾已婚與吳姓櫃姐交往，吳女發現氣得提告，高...
高雄張姓人夫涉修圖塗銷身分證配偶欄，掩飾已婚與吳姓櫃姐交往，吳女發現氣得提告，高雄地院依犯行使變造準特種文書罪，處張拘役30日確定，民事部分也判應賠吳女5萬元，可上訴。示意圖／Ingimage
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身分證偽造文書妨害家庭

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