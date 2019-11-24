渣人夫塗銷配偶欄 櫃姐淪小三告慘他

2019-11-24 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



高雄張姓人夫前年上交友網站認識吳姓櫃姐，為掩飾已婚身分，竟涉拍照再修圖塗銷配偶欄取信她，但兩人交往不到一年就遭張的妻子發覺，吳女更吃上妨害家庭官司，但她不甘受騙，反提告張偽造文書並求償30萬元，高雄地院依犯行使變造準特種文書罪處拘役30日確定，民事部分也判應賠吳女5萬元，可上訴。

吳女提告指出，2017年5月透過交友網站認識張姓男子，她要求出示身分證確認是否單身，張卻拍下身分證後，電腦修圖塗銷配偶欄妻子名字，再LINE給她隱瞞已婚身分，導致她誤認而應允交往，直到2018年3月她發覺真相提分手，卻仍遭張妻提告妨害家庭。

吳女事後不滿提告張姓男子涉偽造文書，另提民事求償，主張張害她被冠上妨害他人家庭的「小三」罵名，應賠30萬元。

張姓男子應訊承認變造國民身分證，高雄地院依行使變造準特種文書罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案未上訴定讞。

張姓男子另於民事庭辯稱，變造身分證只是「朋友間嬉鬧玩笑」，且他妻子在臉書上貼照片會標註他，應能輕易發現他是有婦之夫，另吳女曾出席他的家庭聚會上，張的表妹問「嫂嫂怎沒來？」，可見她早知他已婚，卻選擇繼續交往；張認為，縱使兩人分手造成吳女身心煎熬，應跟他變造身分證沒有直接關聯，拒絕賠償。

法官認為，張姓男子大費周章用修圖軟體將身分證後的配偶欄塗銷，顯示刻意對吳女隱瞞已婚身分，至於張所辯稱的家庭聚會，縱使明目張膽帶吳女出席，卻與親友間隔2張大桌子，親友不一定能確認兩人關係。