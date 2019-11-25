「詐領緝毒獎金」案 毒販無罪 調查官判刑被冤枉？

2019-11-25 01:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄報導



高雄市調處蔡姓前調查官二審被判1年10月，目前上訴最高法院中。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高雄市調查處蔡姓前組長被控容任游姓毒販安排走私安非他命供查獲再申請緝毒獎金，被依貪汙罪判刑，不過另案審理的游姓毒販，在更二審、更三審時被以沒有參與運毒計畫的證據判決無罪。兩案對游有無安排運毒的認定有異，恐再翻盤。

根據判決，游姓毒販一、二審及更一審皆被判刑，但之後被起訴貪汙罪的蔡姓組長一審獲無罪。游的更二審也參考蔡的無罪判決，今年五月改判無罪；但隔天，蔡二審卻逆轉改判一年十月。

二○一五年，高雄檢調單位破獲七十公斤安毒走私案。事後，調查局內部檢舉這是場「安排查獲」的案子。

游姓毒販被依毒品罪嫌起訴，起訴指出，游於二○一三年涉走私卅七公斤K他命落網，為求適用「證人保護法」減刑，找上欠他賭債的趙姓男子及香港運毒集團成員安排，於二○一五年讓癌末的曾姓男子當「死轉手」走私七十公斤安非他命。游並同步提供情資，使曾男子在高雄家中簽收毒品，檢調人贓俱獲，游所涉的K他命案也因此獲得免刑。

不過游姓毒販堅稱沒主導或參與運毒，僅向趙姓男子催討債務，看能否獲得情資；趙就給他癌末曾姓男子的電話。

更三審合議庭認為，游姓男子雖與趙或其他運毒集團成員有接觸，但無法佐證彼此見面是共謀運毒，游也沒實際接觸過收貨的曾姓男子，以事證不足判決無罪。

蔡姓組長一審時被認定不知游安排運毒，但二審認為，蔡於審理時承認知道此件為「以毒抵債」，當時製作檢舉筆錄卻刻意隱匿，且游運毒上下游都很清楚，實在不合常情，加上蔡與同仁對話錄音顯示他確實知道內情，依公務員利用職務上機會詐取財物未遂罪判刑一年十月，目前上訴最高法院中。