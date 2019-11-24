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綠營民代控楊瓊瓔幕僚行政不中立 幕僚今提告

2019-11-24 14:53聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市副市長楊瓊瓔帶職參選立委，引發綠營批評，民進黨台中市議員李天生等人在22日舉行的記者會，指控楊帶職參選濫用市府資源，其中李等3名議員也提到楊的幕僚洪柳益，替楊前往登記參選立委是「違反行政中立」，洪認為議員發言前未查證，他辭職的人令早在19日生效，認為綠營議員指控是惡意抹黑，今天下午到台中地檢署按鈴控告李等3名議員加重誹謗，李等3人也發聲明表示，當天發言前並不知洪已辭職生效，無惡意誹謗意圖。

「一句不知情就能帶過嗎？」楊瓊瓔競選辦公室執行長洪柳益說，今天下午4時許，將到台中地檢署按鈴控告台中市議員李天生、林德宇、蔡耀頡三人加重誹謗，在記者會中抹黑他用市府經發局專委身分，帶楊瓊瓔父親辦理立委參選登記，經媒體報導後，對他個人名譽造成嚴重傷害，因此提告。對於民進黨議員「可查證而不查證」的情況下，就隨意透過媒體以謊言抹黑，刻意誤導社會觀感﹐他要透過法律還公道。民意代表問政應謹慎求證，不能欺壓市民，漠視抹黑對他人造成的傷害。

洪柳益說，他原本擔任台中市經發局專委，不過早在投入選舉前，已在11日口頭向市長盧秀燕請辭，12日補書面資料，人令在19日生效，而且在人令生效前，沒有從事任何協助競選的行為，因此綠營議員指控的說法，未經查證，也經過媒體報導，對他的名譽造成傷害，因此提告。

台中市議員李天生、林德宇、蔡耀頡今天也發表聯合聲明，當天是現場媒體提問洪柳益帶楊瓊瓔父親前往登記參選是否適宜，當時三人回應如果屬實，違反「公務人員行政中立法」規定，允屬不當，同時經議員蕭隆澤電話查問經發局，得知洪已辭職，三人事先並不知情，也未對此話題繼續發言，所以沒有「惡意誹謗之意圖」。

台中市副市長楊瓊瓔的父親（前排左）與幕僚洪柳益（前排右）20日代楊登記參選。圖／...
台中市副市長楊瓊瓔的父親（前排左）與幕僚洪柳益（前排右）20日代楊登記參選。圖／報系資料照
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台中市楊瓊瓔民進黨

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