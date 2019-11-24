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未經檢驗擅運戴奧辛大閘蟹 管理人判4月

2019-11-24 14:49中央社 基隆市24日電

基隆地院審理戴奧辛大閘蟹案，擔任具結先行放行存置地點管理人的奕大公司負責人林暐鵬，被控未經檢驗前擅自移動大閘蟹，法院審理後，判林男4月徒刑，得易科罰金。

基隆地方法院判決書指出，侑豐企業有限公司去年10月15日和17日分別自中國大陸各進口700箱共1400箱大閘蟹，林男未待檢驗完成，同年月16日至22日間將其中541箱運送至不詳處所，另請蕭男協助尋找倉儲公司，將476箱大閘蟹運送至桃園倉儲藏放。

經相關單位前往查核，檢驗出第一批大閘蟹戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和10.6皮克/克濕重，另一批則為7.4皮克/克濕重，2批檢驗均為不合格。

林男在法院審理時對於大閘蟹移動至桃園倉儲坦承不諱，但否認去年16日至22日間，移動放置在奕大公司的部分大閘蟹，辯稱現場的大閘蟹均未販賣，都留在現場貨櫃內，衛生福利部食品藥物管理署紀錄內所載減少的數量，可能是貨物失重或大閘蟹死亡。

至於為何會短少541箱，林男則辯稱，有時為維持大閘蟹狀況，會拆箱對大閘蟹進行保養，保養後再放回去，盡量每天都要保養，他只負責保管，不是大閘蟹的貨主。

不過，法官認為，縱使大閘蟹存放過久死亡或脫水、失重等致減少重量，但外箱數量應不至於因大閘蟹重量減少而改變，另外，就算拆箱保養大閘蟹，應仍須將大閘蟹放回箱內，不可能任憑大閘蟹置放箱外，更應無僅留存大量空箱的可能。

此外，法院指出，林男身為具結放行地點的管理人，倘非林男授意的運送行為，大閘蟹短少的箱數豈可能多達541箱，認定林男辯稱不足採信。

判決書指出，林男明知檢驗結果可能不合格，竟疏未注意仍違法移動運送，致有毒或含有害人體健康物質大閘蟹不知去向，有高度危害社會公共安全之虞，實有不當。

法院另審酌他無前科且分別承認、否認部分過失犯行等因素，依過失犯食品安全衛生管理法，運送有毒或含有害人體健康的物質或異物罪，處有期徒刑4月，得易科罰金，全案可上訴。

大閘蟹戴奧辛基隆

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