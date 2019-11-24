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安排的？緝毒組長詐獎金被判刑 毒販卻2度逆轉變無罪

2019-11-24 14:01聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄游姓毒販遭控為脫身所涉及的運毒案，竟另與不法集團安排一名癌末男子當「死轉手」走私更大宗70公斤安非他命，讓檢調查獲。全案曝光後，游姓毒販一審曾被重判12年徒刑，經上訴，更二審認定無法佐證游有安排或參與此走私案，大逆轉改判無罪，高雄高分院更三審也於3天前維持無罪判決，全案仍可上訴。

全案緣起自高雄檢調2015年破獲70公斤安非他命走私案，卻另查出破案過程不單純，疑似竟是一場「安排來被抓」案件。

相反的是，承辦70公斤安毒案的高市調查處機動站前蔡姓緝毒組長因申領緝毒獎金，被控詐領獎金案，一審原本無罪，二審卻認為蔡明知此案是游姓毒販所安排，不能申報緝毒獎金卻仍申報，雖獎金未得手，依犯公務員利用職務上機會詐取財物未遂罪判1年10月徒刑、褫奪公權2年，已上訴最高法院。

由於游姓毒販今年5月14日高雄高分院更二審改判無罪，僅隔一日，同一法院不同合議庭卻改判蔡姓緝毒組長二審有罪；熟悉案情的檢調人員直言，兩個判決的認定出現相左，恐形成矛盾，再度改判機會大。

檢方起訴指控，游姓毒販2013年涉走私37公斤K他命被查獲，為求適用「證人保護法」減刑，2015年找上欠他賭債的趙姓男子，一起透過運毒集團的成員安排，以130萬代價讓癌末曾姓男子當「死轉手」走私70公斤安非他命；游並事先製作檢舉筆錄，使檢警調順利破案，游涉及37公斤K他命案因此獲得免刑。

檢調介入調查後，游姓毒販堅稱他沒主導或參與運毒，只是藉由向趙姓男子催債，看能否得到毒品情資，一審依教唆運輸第二級毒品罪，判游12年徒刑，歷經上訴，更一審仍判9年8月徒刑。

不過更二審案情出現大逆轉，合議庭認為游姓男子雖曾與趙姓男子，或其他運毒集團的成員有接觸，難佐證就是在安排走私，游也沒接觸過癌末的曾姓男子，改判游無罪。全案上訴後再被最高法院發回，更三審仍認為事證不足，再判游姓男子無罪。

游姓毒販遭控為求適用證人保護法減刑，另主導安排70公斤安毒走私案讓檢調查獲，但更...
游姓毒販遭控為求適用證人保護法減刑，另主導安排70公斤安毒走私案讓檢調查獲，但更三審判游無罪。圖為當時破案記者會。圖／本報資料照
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