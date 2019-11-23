「被分手」讓他淪恐怖情人 連續砸車、燒屋得賠69萬元

2019-11-23 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市江姓男子去年無預警被廖姓女友提分手，他一時忍不住失控情緒，變成「恐怖情人」，不僅多次下手砸毀前女友摩托車，還將沾滿汽油的棉質手套拋入前女友家中引火，差點害前女友父母陷入危險。江男涉公共危險罪，刑事部分判確定後，橋頭地院判他應賠償前女友一家共69萬7422元，可上訴。

江男去年被分手後，掌握前女友行蹤，持黑色半罩式安全帽狠砸前女友機車後照鏡、儀表板、方向燈；廖女傻眼機車遭砸毀，只好趕緊修車，沒想到，江男隔日又持紅色噴漆朝剛修好的機車儀表板猛噴。江男食髓知味，隔日再拿紅色噴漆罐前往前女友住處，朝前女友媽媽的小貨車猛噴紅漆。

最後，江男去年6月11日、14日凌晨，趁前女友一家人都在熟睡時，預先準備1瓶汽油，再將棉質手套沾滿汽油，用打火機點燃棉質手套後，丟入前女友家中廚房，造成廚房窗戶玻璃龜裂、窗框焦黑，排油抽煙機電線燒融。當時人在屋內的前女友及其父母聽聞爆炸聲響，又發現廚房煙霧瀰漫，趕緊通報警、消，才逮獲江男。

前女友一家人主張，江男放火恐嚇手段害他們畏懼不已，不斷擔心自身、家人生命安全，一家三口分別向江男索討3百萬元精神慰撫金，並請求賠償修車費用。

橋頭地院民事庭審理指出，江男不用理性解決感情問題，反而趁眾人入睡時惡意對住宅縱火，驚嚇前女友一家人，甚至可能對日後居住安全產生恐懼，身心蒙受一定痛苦，廖家人請求損害賠償、精神慰撫金有所憑據；但考量江男縱火手段、結果，法官認為2次放火恐嚇行為精神慰撫金，各以10萬元、15萬元較為適當，另再賠償毀損車輛的修繕費用。

橋頭地院民事庭判江男應賠償廖姓前女友27萬3156元，另賠償廖女雙親27萬3921元、15萬345元。

至於刑事部分，橋頭地院認為，江男只是因男女感情糾葛不如意，先惡意砸毀前女友機車，還遷怒前女友家人，甚至犯行一再加重，可見他髮際觀念淡薄。然而，江男律師辯稱，當事人因健康狀況不佳，習慣壓抑情緒感受，突如其來被分手時，情緒突然爆發失控才釀錯，但當事人羈押期間經反省，了解到行為會造成自己、他人沉重壓力，若時光能重來，一定不會這樣做。