共諜持南韓護照入台？移民署：未查獲相關出入境資料

2019-11-23 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ／即時報導



法新社報導，一名在香港、台灣、澳洲進行間諜任務的中國間諜近期向澳洲投誠；該名名為王立強的男特務受外媒訪問時表示，他今年5月14日接獲任務，在5月28日持南韓護照入境台灣，設法干涉台灣選舉。對此移民署回應，經初步清查，目前查無可疑人士出入境資料。

據了解，該名特務自稱名為王立強，近日向澳洲反情報機構供出中國在香港派遣的軍方情報員，及他們如何在港、台、澳境內執行滲透行動的細節；王聲稱自己親自參與滲透及干擾行動，包含將香港銅鑼灣書店店長等人綁架到中國審訊等。

王立強說，今年5月14日他接獲「新任務」，並收到全新中國護照、香港身分證、南韓護照，他在5月28日持南韓護照入境台灣，以操控網軍、滲透草根性團體、資助媒體等方式干擾台灣選舉；王說，中國正設法影響台灣2020總統大選，這也是他決定投誠的原因之一。