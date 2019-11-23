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共諜稱持南韓護照入台 移民署：未查獲相關出入境資料

共諜持南韓護照入台？移民署：未查獲相關出入境資料

2019-11-23 18:31聯合報 記者李隆揆／即時報導

法新社報導，一名在香港、台灣、澳洲進行間諜任務的中國間諜近期向澳洲投誠；該名名為王立強的男特務受外媒訪問時表示，他今年5月14日接獲任務，在5月28日持南韓護照入境台灣，設法干涉台灣選舉。對此移民署回應，經初步清查，目前查無可疑人士出入境資料。

據了解，該名特務自稱名為王立強，近日向澳洲反情報機構供出中國在香港派遣的軍方情報員，及他們如何在港、台、澳境內執行滲透行動的細節；王聲稱自己親自參與滲透及干擾行動，包含將香港銅鑼灣書店店長等人綁架到中國審訊等。

王立強說，今年5月14日他接獲「新任務」，並收到全新中國護照、香港身分證、南韓護照，他在5月28日持南韓護照入境台灣，以操控網軍、滲透草根性團體、資助媒體等方式干擾台灣選舉；王說，中國正設法影響台灣2020總統大選，這也是他決定投誠的原因之一。

對此，國安單位已介入調查，移民署則表示，經清查後，目前仍無查獲相關人士出入境資料，接下來仍持續掌握及清查。一名資深移民官則指出，我國負責查驗護照資料的移民官每半年就要接受教育訓練，查驗強度極高；實務上持偽造護照入境不太可能通關，持變造護照入境者，可能有極小機率過關，但頂多成功一次，總之持假護照闖關入境不太可能。

中國大陸間諜王立強向澳洲投誠，供出在台灣、香港、澳洲的行動。圖／取自雪梨晨鋒報網...
中國大陸間諜王立強向澳洲投誠，供出在台灣、香港、澳洲的行動。圖／取自雪梨晨鋒報網站
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共諜2020選舉

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